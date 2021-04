Projet de loi bipartisan présenté pour protéger le 4e amendement ⋆ 10z viral

«Le droit des personnes d’être en sécurité dans leurs personnes, maisons, papiers et effets, contre les perquisitions et saisies déraisonnables, ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, mais sur une cause probable, appuyé par serment ou affirmation, et en particulier décrivant le lieu à fouiller et les personnes ou objets à saisir. »- Quatrième amendement à la Constitution américaine

Les sénateurs américains Rand Paul (R-KY) et Ron Wyden (D-OR) ont présenté mercredi cette semaine le Quatrième amendement n’est pas à vendre.

Plus tôt cette année en janvier, la Defense Intelligence Agency (DIA) a envoyé une note à Wyden admettant qu’elle violait les droits constitutionnels d’Américains innocents en utilisant des échappatoires pour les espionner. Le projet de loi a également été présenté au cours d’une semaine au cours de laquelle le public a appris que la poste américaine agissait en tant qu’agence d’espionnage.

Le projet de loi, selon un communiqué de presse du bureau de Wyden, comblera «la faille juridique qui permet aux courtiers en données de vendre les informations personnelles des Américains aux forces de l’ordre et aux agences de renseignement sans aucune surveillance judiciaire – contrairement aux règles strictes pour les compagnies de téléphone, les réseaux sociaux sites de médias et autres entreprises qui ont des relations directes avec les consommateurs. »

Paul a déclaré: «La protection du quatrième amendement contre les fouilles et les saisies déraisonnables garantit que la liberté de chaque Américain ne peut être violée sur les caprices ou les transactions financières de chaque agent du gouvernement. Cette législation cruciale mettra fin à la pratique du gouvernement consistant à contourner la Déclaration des droits en achetant les données personnelles et de localisation des Américains ordinaires. La promulgation du quatrième amendement à la loi n’est pas à vendre non seulement arrêtera cet abus flagrant de la vie privée, mais représente également le principe fondamental selon lequel le gouvernement existe pour protéger, et non pour échanger, les droits individuels.

Wyden a déclaré: «Faire des affaires en ligne ne revient pas à donner au gouvernement la permission de suivre chacun de vos mouvements ou carabines à travers les détails les plus personnels de votre vie. Il n’y a aucune raison pour laquelle les informations récupérées par les courtiers en données devraient être traitées différemment des mêmes données détenues par votre compagnie de téléphone ou votre fournisseur de messagerie. Ce projet de loi comble cette échappatoire juridique et garantit que le gouvernement ne peut pas utiliser sa carte de crédit pour mettre fin au quatrième amendement.

Dans la note de janvier, la DIA a admis qu’elle suivait sans mandat les mouvements d’Américains innocents grâce à un logiciel commercial. C’était la première fois qu’un tel aveu était fait par le gouvernement. La DIA a admis qu’un tel suivi était en cours depuis la fin de l’administration Obama et tout au long de l’administration Trump.

Le juge Andrew Napolitano a qualifié la justification avancée par la DIA de «stupéfiante».

«Il fait valoir que parce qu’il ne s’agit pas de l’application de la loi, il n’est pas soumis aux restrictions constitutionnelles imposées aux forces de l’ordre telles qu’interprétées par la Cour suprême», a écrit Napolitano. «C’est un argument que le tribunal n’a jamais accepté. Le DIA, apparemment, pense que c’est une loi en soi.

Napolitano a ajouté: «En matière de surveillance, il n’y a pas d’exception à cela. Le quatrième amendement a un double objectif. Le premier est d’empêcher les expéditions de pêche – telles que les actes mêmes que la DIA admet désormais qu’elle utilise – en violation du droit naturel à la vie privée. La seconde consiste à obliger le gouvernement à concentrer ses ressources sur les suspects pour lesquels il a une cause probable de crime reconnue par la justice. »

Ce n’est pas la première fois que Paul et Wyden font équipe sur les questions de liberté civile. En février, les sénateurs ont réintroduit la loi sur la RÉPUBLIQUE qui «exigerait l’approbation par le Congrès des déclarations d’urgence nationales et abrogerait les pouvoirs et les autorités d’urgence les plus susceptibles d’être abusés, et à d’autres fins».

Paul et Wyden ont présenté des projets de loi dans le passé pour protéger le quatrième amendement. Cette semaine, sur Fox Business Channel, Wyden a déclaré qu’il était encouragé par le potentiel que ce projet de loi soit adopté malgré le fait que ces projets de loi n’aient pas abouti dans le passé. Wyden a noté que ce projet de loi comprend des membres à la tête, y compris le sénateur Chuck Schumer (D-NY), qui l’ont coparrainé.

Schumer est l’un des 18 coparrainants du Sénat. Sont inclus deux coparrainants républicains, Steve Daines du Montana et Mike Lee de l’Utah. Les coparrainants démocrates comprennent Tammy Baldwin (WI), Richard Blumenthal (CT), Cory Booker (NJ), Sherrod Brown (OH), Maria Cantwell (WA), Martin Heinrich (NM), Mazie Hirono (HI), Patrick Leahy (VA) , Ed Markey (MA), Jeff Merkley (OR), Patty Murray (WA), Bernie Sanders (VT), Brian Schatz (HI), Jon Tester (MT) et Elizabeth Warren (MA).

Le quatrième amendement n’est pas à vendre Act a également été présenté à la Chambre par Zoe Lofgren (D-CA) et Jerry Nadler (D-NY).

