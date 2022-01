par Mac Slavo, SHTF Plan :

L’État de Washington semble sur le point d’adopter un projet de loi qui utiliserait une « force de frappe » pour « détenir involontairement » ceux qui refusent toujours d’obéir et de se conformer à la classe dirigeante. La force directe et un État policier renforcé pourraient être utilisés pour forcer les gens à entrer dans des camps de quarantaine et de concentration dans un proche avenir.

WAC 246-100-040, une révision proposée pour inclure le protocole COVID dans le cadre de la loi de l’État sur les maladies transmissibles et certaines autres maladies, décrit les « procédures d’isolement ou de quarantaine », selon un rapport de The Gateway Pundit. La mesure permettrait aux agents de santé locaux « à sa seule discrétion » de « délivrer une ordonnance de détention d’urgence entraînant la détention immédiate d’une personne ou d’un groupe de personnes à des fins d’isolement ou de quarantaine ».

Les agents de santé sont tenus de fournir des documents prouvant que les résidents non vaccinés soumis à la détention ont refusé « les demandes d’examen médical, de test, de traitement, de conseil, de vaccination, de décontamination de personnes ou d’animaux, d’isolement, de quarantaine et d’inspection et de fermeture des installations » avant le confinement involontaire dans installations de quarantaine, indique la résolution. Donc, fondamentalement, si vous voulez simplement vivre un être humain libre, vous serez « libre » de n’obéir qu’aux diktats de vos maîtres.

La loi modifiée permettrait également aux agents de santé de déployer des responsables de l’application des lois pour aider à l’arrestation des résidents de Washington non conformes. L’« ordonnance de détention d’urgence » légalise l’isolement et la détention des citoyens américains qui ne se conforment pas volontairement aux injections de thérapie génique de Covid « pendant une période n’excédant pas dix jours ». Pourtant, un juge peut prolonger la quarantaine forcée « pour une période n’excédant pas trente jours » si l’individu ou la famille mis à l’écart persiste à refuser la vaccination.

Même la Floride a un projet de loi signé par le gouverneur Ron DeSantis qui peut être utilisé pour forcer la vaccination du public :

DeSantis trahit : découvrez ce qu’il y a dans sa loi sur le « passeport anti-vaccin »

Ça vient avec force. Nous ferions mieux d’être prêts à nous opposer à ceux qui viennent pour nos voisins, nos familles et nos amis. Cela se termine lorsque nous cessons d’obéir, et cela doit aller pour ceux qui IMPOSEront cela à la population : la police. Ils sont embauchés par les dirigeants pour s’assurer que nous obéissons et respectons. Si vous ne l’avez pas encore compris, profitez de votre séjour dans votre camp de concentration local.

Voici autre chose à noter. Est-ce que quelqu’un se souvient de la première fois où vous avez commencé à entendre parler du « coronavirus ? » C’était en décembre 2019. Consultez la date de certification sur le document ci-dessous :

Le premier cas confirmé de Covid aux États-Unis a été diagnostiqué à Seattle le 20 janvier 2020. L’événement 201 a eu lieu le 18 octobre 2019.

Ces clichés font partie de l’agenda. Cela devient chaque jour plus clair. Ils ont désespérément besoin de nous tous injectés. la vraie question est « pourquoi? »

