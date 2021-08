Projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars : comment deux amendements sur la crypto-monnaie ont lancé une conversation sur les droits numériques

Les délibérations du Sénat se sont poursuivies au cours du week-end sur un projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars, avec un accent particulier sur la façon dont le projet de loi pourrait avoir un impact sur le monde de la crypto-monnaie. Le projet de loi sur les infrastructures, connu sous le nom de HR 3684, alloue de l’argent pour construire des routes, des ponts, des systèmes de transport et soutenir l’énergie propre, entre autres développements. Le projet de loi comprend une disposition fiscale qui décrit les plans pour lever environ 28 milliards de dollars pour ce paquet de 1 000 milliards de dollars grâce aux taxes sur les transactions cryptographiques.

“Comme nous le savons, la crypto-monnaie est un actif numérique dans lequel de plus en plus de gens investissent. Nous devrions vouloir que cela continue et se poursuive de manière saine et durable”, a déclaré le sénateur Rob Portman (R-OH) lors de la session sénatoriale de dimanche. . Portman, avec d’autres sénateurs, a proposé un amendement à la disposition fiscale du projet de loi sur les crypto-monnaies afin d’apaiser les inquiétudes concernant les droits numériques. Cependant, Portman’s était le deuxième amendement proposé qui traitait de cette préoccupation. Les deux amendements concurrents éclairent les inquiétudes de ceux dans l’espace crypto qui sont particulièrement mécontents d’un mot clé dans la disposition fiscale : « courtier ».

Les investisseurs en crypto-monnaie sont mécontents de la nouvelle disposition fiscale

Le projet de loi identifie un «courtier» comme toute personne «responsable et fournissant régulièrement tout service effectuant des transferts d’actifs numériques pour le compte d’une autre personne», et toute personne ainsi identifiée serait soumise à des exigences de déclaration fiscale. Cela semble inclure des personnes comme les «mineurs», qui utilisent un système de «preuve de travail» en résolvant des algorithmes avec des ordinateurs et des logiciels qui, s’ils sont corrects, servent de vérification pour les transactions cryptographiques. Les mineurs n’ont pas de clients, ils ne pourraient donc pas avoir accès aux informations nécessaires pour remplir un formulaire fiscal 1099 – ce que la disposition exige que les courtiers soumettent. Les courtiers doivent également soumettre des rapports sur toutes les transactions supérieures à 10 000 $ à l’Internal Revenue Service (IRS), ce qui leur était déjà demandé avant que le projet de loi ne soit proposé.

L’Electronic Frontier Foundation (EFF) à but non lucratif sur les droits numériques estime que ces exigences sont également une question de confidentialité. “Le mandat de collecter les noms, adresses et transactions des clients signifie que presque toutes les entreprises, même tangentiellement liées à la crypto-monnaie, peuvent soudainement être obligées de surveiller leurs utilisateurs”, a écrit la fondation dans un communiqué publié la semaine dernière.

Le système financier décentralisé de la crypto-monnaie et ses transactions blockchain ne lient pas les informations à un individu, mais plutôt à la série de transactions antérieures, ainsi les marchés de crypto-monnaie ne permettent pas facilement la collecte et la communication d’informations sur les utilisateurs. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a pesé sur l’état actuel des discussions sur la cryptographie. “Forcer des règles de déclaration aux Américains qui développent des logiciels et du matériel, qui exploitent et sécurisent le réseau, ou qui exécutent des nœuds pour renforcer la résilience et l’efficacité, est une demande impossible qui ne fera que stimuler le développement et l’exploitation de cette technologie critique en dehors des États-Unis”, a tweeté Dorsey.

La disposition fiscale a été repoussée par d’autres défenseurs des droits numériques, comme l’association à but non lucratif Fight for the Future, qui a exhorté ses partisans à appeler les sénateurs et à encourager les législateurs à reconsidérer la réglementation sur la cryptographie. “Nous sommes convaincus que les politiques qui ont un impact sur les libertés civiles fondamentales et les droits des personnes à l’ère numérique ne devraient jamais être ajoutées à une législation comme un projet de loi sur les infrastructures”, a déclaré à CNN Evan Greer, directeur de Fight for the Future. Une réaction supplémentaire est venue d’acteurs de la crypto-monnaie comme Square, Coinbase et RibbitCapital, qui faisaient partie d’un groupe d’entités à signer une lettre commune remédiant aux lacunes du projet de loi et encourageant des alternatives.

Le débat sur qui devrait être exempté de l’information financière

En réponse aux critiques, Sens. Cynthia Lummis (R-WY), Ron Wyden (D-OR) et Pat Toomey (R-PA) ont proposé un amendement à la disposition fiscale du projet de loi qui rétablirait les protections pour les investisseurs individuels. L’amendement libère les entités – y compris les mineurs, les concepteurs de logiciels et les développeurs de protocoles – de la nécessité de déclarer des données qu’il leur serait difficile ou impossible de collecter. Plus précisément, si elle est adoptée, la modification exempterait les courtiers des obligations de déclaration suivantes :

« (A) valider les transactions du grand livre distribué (B) vendre du matériel ou des logiciels dont la seule fonction est de permettre à une personne de contrôler les clés privées qui sont utilisées pour accéder aux actifs numériques sur un grand livre distribué, ou (C) développer des actifs numériques ou leurs protocoles correspondants par d’autres personnes, à condition que ces autres personnes ne soient pas des clients du développement personnel de ces actifs ou protocoles.

Et puis il y a l’amendement proposé par les sens. Mark Warner (D-VA), Rob Portman (R-OH) et Kyrsten Sinema (D-AZ), qui est également soutenu par la Maison Blanche. L’amendement Warner-Portman-Sinema exempterait les mineurs de crypto-monnaie traditionnels qui participent à des systèmes fastidieux de « preuve de travail » (PoW) comme Bitcoin et Ethereum 1.0 des exigences de déclaration financière décrites dans les dispositions fiscales. Cependant, il maintiendrait les exigences de déclaration pour ceux qui utilisent un système de « preuve de participation » (PoS) utilisé par de nombreux altcoins (crypto-monnaies autres que Bitcoin), qui est moins énergivore et donne une puissance de minage basée sur le pourcentage de pièces détenues par un mineur.

Actuellement, seuls les altcoins (toute crypto-monnaie autre que Bitcoin) utilisent des systèmes PoS, ce qui désavantage davantage leurs utilisateurs si l’amendement Warner-Portman-Sinema devait être adopté. D’un point de vue législatif, cependant, cette option peut être plus attrayante et bénéficie d’un plus grand soutien administratif.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a fait l’éloge de l’amendement Warner-Portman-Sinema parce que l’administration estime qu’il « trouve le bon équilibre et fait un pas en avant important dans la promotion de la conformité fiscale ». La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, s’est entretenue jeudi avec les législateurs des préoccupations concernant l’amendement Wyden-Loomis-Toomey, ce qui implique qu’ils devraient plutôt soutenir l’amendement Warner-Portman-Sinema, selon le Washington Post.

Cette rupture entre les partisans des deux amendements a conduit à une réprimande plus publique de l’amendement Warner-Portman-Sinema par l’un des auteurs de l’amendement Wyden-Loomis-Toomey. “Bien que j’apprécie que mes collègues et la Maison Blanche aient reconnu que leur taxe cryptographique originale avait des défauts, l’amendement Warner-Portman choisit les gagnants et les perdants en fonction du type de technologie utilisée”, a tweeté Toomey. “Le plan Warner-Portman exempte les mineurs de bitcoins, mais pas les autres validateurs de transactions ou développeurs de logiciels qui créent ces plates-formes.”

Certains experts pensent que le conflit sur les amendements passe complètement à côté de la difficulté de réglementer la crypto-monnaie. Écrivant pour Coindesk, Angela Walch, chercheuse associée au UCL Center for Blockchain Technologies, a recommandé aux législateurs de traiter la crypto-monnaie comme un problème distinct plutôt que de l’intégrer dans une facture de dépenses majeure.

« Juste parce que les décideurs et les régulateurs ont autorisé [the crypto financial system] atteindre son état actuel en grande partie sans contrôle, ne signifie pas qu’une réglementation rapide et fragmentaire est le meilleur moyen de remédier à la situation », a-t-elle écrit.

Les pourparlers se poursuivent alors que le Sénat s’efforce d’adopter un projet de loi sur les infrastructures qui a déjà été entravé dans le passé par des divergences entre les partis. Compte tenu du chœur des voix de tout le spectre politique s’exprimant sur la crypto-monnaie, le projet de loi sur l’infrastructure semble être plus un début que le dernier mot sur l’avenir de la façon dont les États-Unis s’attaquent à la crypto.