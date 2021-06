Projet de loi du Sénat décevant ⋆ 10z viral

Des drapeaux américain et chinois flottent le long de Pennsylvania Avenue devant la Maison Blanche en 2011. (Kevin Lamarque/.)

Ce qui a commencé comme une refonte législative ambitieuse et à plusieurs volets pour relancer la capacité de l’Amérique à rivaliser avec le régime chinois se termine par un projet de loi de messagerie largement édenté. Le Sénat vient de voter une déception de 1 400 pages de 200 milliards de dollars. La législation était censée démontrer l’intention du Congrès de lutter contre les méfaits du Parti communiste chinois et de moderniser le développement américain de technologies critiques, mais la loi américaine sur l’innovation et la concurrence ne fera pas grand-chose de ce qu’elle s’est fixé.

Le vote d’hier a été précédé de mois de négociations et d’une longue discussion qui a invité les législateurs des deux côtés de l’allée à soumettre des amendements. Quatre projets de loi distincts ont fusionné le mois dernier pour créer le paquet final de l’USICA, dont les pierres angulaires s’appelaient Endless Frontier Act et Strategic Competition Act.

Initialement, le premier a accordé 100 milliards de dollars à la National Science Foundation (NSF) pour mener des recherches sur des technologies critiques, telles que l’intelligence artificielle et l’informatique quantique, tandis que le second comprenait un certain nombre de mesures pour doter la branche exécutive de davantage d’outils pour concurrence géopolitique avec Pékin. C’était un signe encourageant que les membres des deux partis pouvaient se regrouper autour de l’objectif de confronter l’État-parti chinois, et le financement de la recherche fondamentale est, en théorie, un rôle digne du gouvernement fédéral.

Mais le diable est toujours dans les détails, surtout dans un projet de loi aussi tentaculaire et bricolé. Les conserva En raison de cette préoccupation, le financement a été réduit de manière significative – à 81 milliards de dollars. Pourtant, le problème de sécurité persistait : avec Pékin engagé dans un programme agressif de fusion militaro-civile conçu pour tirer parti du vol de propriété intellectuelle pour son renforcement militaire, financer une importante campagne de R&D sans garanties adéquates est insensé et risqué.

Pendant ce temps, la partie Loi sur la concurrence stratégique du projet de loi consolidé depuis comprend des mesures concrètes pour lutter contre le travail forcé ouïghour et appliquer un processus d’examen des investissements de sécurité nationale aux cadeaux étrangers destinés aux universités. Cependant, il n’a pas fait grand-chose d’autre que d’inclure un langage pour de nombreuses déclarations du sens du Congrès. En fait, plus de 100 articles du projet de loi codifié sont symboliques ou créent simplement de nouvelles exigences en matière de rapports.

Une rafale d’amendements a cherché à renforcer le projet de loi le mois dernier, avec plus ou moins de succès. L’ajout de la loi CHIPS, un ensemble de 52 milliards de dollars pour stimuler la production de semi-conducteurs aux États-Unis, montre que le Congrès est conscient du risque de perdre l’accès aux semi-conducteurs produits à l’étranger pendant une crise. (Taiwan, évidemment dans le collimateur de la Chine, est une énorme source de semi-conducteurs avancés.) Mais lorsque le caoutchouc frappe la route, la politique du tonneau de porc peut écraser les considérations stratégiques.

Le sénateur Ben Sasse a également pu obtenir l’inclusion d’un changement qui doublait le financement de la Defense Advanced Research Projects Agency – l’alternative conservatrice à la NSF pour un centre de concurrence technologique plus sérieux – mais même cet amendement n’a pas pu résoudre les problèmes de sécurité avec le financement de la NSF. En fait, un amendement proposé par les sénateurs Jim Risch et Marco Rubio qui aurait créé un processus de filtrage de sécurité rigoureux pour la recherche technologique sensible a été rejeté.

Le projet de loi ne va pas se durcir à la Chambre, qui s’apprête à voter sur sa mesure d’accompagnement. Une vision alternative pour l’USICA vient du comité d’étude républicain de la Chambre, qui a demandé des dispositions qui, entre autres, auraient renforcé les autorités de sanctions visant les entreprises militaires chinoises et les entreprises technologiques aux États-Unis, augmenté les divulgations d’influence étrangère pour les groupes de réflexion et à but non lucratif, et interdit tout financement des universités américaines par le PCC. Cependant, leurs collègues démocrates ne suivent pas ce conseil. La commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, à l’origine de la législation complémentaire de l’USICA, a adopté le mois dernier le « Eagle Act », une version édulcorée du paquet sénatorial.

Pendant ce temps, les progressistes et les isolationnistes, dirigés par le représentant Ilhan Omar et le Quincy Institute, un groupe de réflexion pro-“restriction”, ont dénoncé la contribution supposée du projet de loi à une “mentalité de guerre froide”. Au moins trois des 65 groupes qui ont signé une lettre parrainée par le Quincy Institute contre la Loi sur la concurrence stratégique font écho à la ligne de Pékin sur le génocide ouïghour. L’opposition progressiste réflexive à la législation est basée sur l’affirmation cynique et indéfendable selon laquelle une position ferme des États-Unis envers la Chine, comme le dit la lettre, “alimente inévitablement le racisme, la violence, la xénophobie et le nationalisme blanc”.

L’USICA, heureusement, reflète un détournement de la perspective Beltway qui cherchait autrefois à courtiser l’engagement chinois quoi qu’il arrive et s’est opposé à tout effort sérieux pour affirmer les intérêts légitimes de sécurité nationale de l’Amérique. Sinon, c’est un pétillement.

