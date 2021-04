Projet de loi modifiant l’assurance: le besoin de l’heure

Les compagnies d’assurance sont confrontées à un risque élevé en raison de la nature capitalistique de l’entreprise et d’une période de rentabilité inhabituellement longue qui peut varier entre 7 et 10 ans.

Par Sushil Modi

Dans un autre mouvement remarquable, les deux chambres du Parlement ont adopté le projet de loi portant amendement sur les assurances lors de la session budgétaire. Le projet de loi modifie la loi de 1938 sur les assurances, augmentant la limite des IDE de 49% à 74%. En 2015, le gouvernement Modi l’a porté à 49% contre 26%, et maintenant, en 2021, il a été porté à 74%. En 1994, un comité dirigé par l’ancien gouverneur de la RBI, RN Malhotra, formé par le gouvernement du Congrès de l’époque, a recommandé l’inclusion d’assureurs privés et de collaborateurs étrangers. Mais, ce n’est qu’en 2000, sous le gouvernement Vajpayee, qu’un projet de loi a été adopté pour accueillir les acteurs privés et autoriser les investissements étrangers à hauteur de 26%. C’était la première fois que le secteur de l’assurance assistait à des réformes politiques.

Depuis 1994, lors des trois occasions où les gouvernements du Congrès sont arrivés au pouvoir, ils n’ont pas réussi à adopter des réformes notables dans le secteur. Le gouvernement de la NDA, qui n’a cessé de démontrer son aptitude à entreprendre des réformes politiques audacieuses par le biais de la TPS, du code de faillite en matière d’insolvabilité, de l’institution de financement du développement et de la privatisation, a une fois de plus démontré sa forte volonté politique en amenant des réformes révolutionnaires grâce à cet amendement.

Cet amendement est une disposition habilitante. Il n’est pas obligatoire d’avoir 74% d’IDE dans les compagnies d’assurance indiennes. Cependant, si l’entreprise le souhaite, elle peut augmenter sa part de capital étranger jusqu’à 74%. Nous nous tromperions si nous supposions que les entreprises n’ont pas besoin d’élargir la limite des IDE. Cinq entreprises du secteur privé ont déjà atteint la barre des 49% et peuvent donc bénéficier de l’augmentation supplémentaire.

Le projet de loi comporte plusieurs garanties qui garantissent que le contrôle ultime incombe à l’entité indienne. L’article 27 E de la loi sur les assurances garantit que les fonds des assurés se trouvent à l’intérieur des frontières indiennes – «Aucun assureur n’investira directement ou indirectement en dehors de l’Inde les fonds des assurés». Les exigences de «propriété et contrôle des Indiens» en vertu de la Loi sur les assurances ont été modifiées. La moitié des membres du conseil d’administration et des principaux membres de la direction (PDG, directeur financier, CRO, etc.) doivent être des résidents indiens. En outre, une part fixe des revenus doit être conservée dans la réserve générale pour couvrir les réclamations des assurés quelle que soit la situation financière de l’investisseur étranger. En effet, le contrôle de gestion de l’entreprise reviendrait au promoteur indien.

Les modifications ont été formulées après une consultation globale avec 60 compagnies d’assurance menée par l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances, l’organisme de réglementation du secteur des assurances en Inde. Les appréhensions que les investisseurs étrangers vont envahir les entreprises indiennes peuvent être dissipées car le secteur des assurances est très réglementé. L’IRDAI assume la responsabilité de réglementer et d’approuver les prix, les produits, le marketing, l’investissement et la propriété.

Afin d’être à égalité avec ses homologues mondiaux, l’Inde a besoin d’une pénétration et d’une densité d’assurance plus saines. Lesdits paramètres sont symboliques du développement du secteur de l’assurance dans le pays. Le taux de pénétration de l’assurance en Inde est de 3,76%, ce qui est inférieur à celui de pays comme la Malaisie (4,72%), la Thaïlande (4,99%) et la Chine (4,3%), et terriblement inférieur à la moyenne mondiale de 7,26%. De même, la performance de la densité d’assurance en Inde n’est pas non plus encourageante. L’Inde s’élève à 78 dollars contre une moyenne mondiale énorme de 818 dollars. Une prime croissante contribuerait à améliorer la pénétration et la densité de l’assurance, et cela ne peut se produire que si davantage de fonds sont injectés dans les entreprises. L’Inde compte 56 assureurs, ce qui est extrêmement bas par rapport aux États-Unis qui comptent 5 965 compagnies d’assurance couvrant diverses catégories.

Les compagnies d’assurance sont confrontées à un risque élevé en raison de la nature capitalistique de l’entreprise et d’une période de rentabilité inhabituellement longue qui peut varier entre 7 et 10 ans. Les investisseurs indiens ne sont pas disposés à capitaliser les entreprises à un niveau qui est essentiel pour répondre au ratio de solvabilité et aux exigences de croissance du secteur. Au lieu de cela, les promoteurs de la société sont mis sous pression pour liquider. De plus, la pandémie en cours et l’état de l’économie qui en découle exigent un répit financier. Compte tenu de la nature complexe de l’entreprise, il convient d’inviter davantage de collaborations étrangères au fur et à mesure des besoins.

Comme la plupart des autres domaines, la privatisation dans ce domaine ira loin. Les registres des données de l’exercice 19 suggèrent que 20 sociétés sur les 24 assureurs-vie privés qui sont entrés sur le marché après 2000 ont déclaré des bénéfices et que seulement sept assureurs généraux sur 21 ont déclaré des pertes. Aujourd’hui, les compagnies d’assurance du secteur privé représentent 42,2% de la prime du secteur de l’assurance, grâce à la réforme votée en 2000 par le gouvernement Vajpayee. Ils ont enregistré une marge de solvabilité de plus de 150%, une réalisation détenue uniquement par les PFR (165%) du secteur public. Le secteur public United India Insurance (86%) et National Insurance (20%) est bien en deçà du ratio de solvabilité minimum requis recommandé par l’IRDAI (150%), ce qui indique des difficultés financières. En outre, le secteur privé a engagé 24 lakh employés à ce jour, contre 17 lakh dans le secteur public. Davantage d’IDE profitera aux acteurs privés et accentuera la participation privée.

En 1999, il y avait six compagnies d’assurance dans le secteur public et aucune dans le secteur privé. Aujourd’hui, nous avons 70 compagnies d’assurance (y compris les réassureurs). Lorsque la limite des IDE a été révisée de 26% à 49% (en 2015), le secteur a observé un afflux de Rs 26 000 crore. Près de 40 assureurs ont des IDE allant de 26% à 49%. La densité des assurances est passée de 11,5 $ à 78 $. Le bénéfice démontré de l’augmentation de la limite des IDE de 26% à 49% dresse un tableau optimiste du dernier amendement. On estime que Rs 30 000 crore sera infusé en raison de l’élévation de la limite des IDE à 74%; Rs 13 500 crore a été mis de côté pour le développement du secteur de l’assurance car il a cruellement besoin de fonds. Si l’investissement étranger peut supplanter le financement gouvernemental du secteur des assurances, alors, dans les budgets futurs, l’argent pourra être alloué à d’autres secteurs axés sur le développement tels que les infrastructures ou la défense.

Une plus grande pénétration de l’assurance impliquerait une concurrence accélérée, davantage de produits et de services à moindre coût et une innovation amplifiée. Les régimes d’assurance ont invariablement enregistré des actifs à long terme pour l’économie nationale; par exemple, les énormes investissements d’infrastructure réalisés par LIC. Le dernier changement améliorera l’efficacité de l’épargne des ménages. Les petites compagnies d’assurance en bénéficieront énormément. Des collaborations étrangères renforcées impliqueraient une adaptation de la technologie et des pratiques mondiales.

Dernier point mais non le moindre, cela stimulera également les possibilités d’emploi. Avec seulement 56 compagnies d’assurance, nous avons près de 41 employés lakh, agents compris, ce qui représente un énorme potentiel de création d’emplois. Pour renforcer le secteur de l’assurance, nous avons besoin d’une douzaine d’institutions supplémentaires comme LIC. Au 21e siècle, nous ne pouvons pas avoir un état d’esprit qui appartient au 18e siècle. Le chemin vers Atmanirbhar Bharat passe par des mesures radicales, comme celle prise par le gouvernement NDA pour le secteur des assurances.

L’auteur est ancien vice-ministre en chef du Bihar et membre de Rajya Sabha

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.