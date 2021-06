Projet de loi nécessitant l’approbation du Congrès pour un nouvel accord avec l’Iran ⋆ 10z viral

in

Le drapeau iranien flotte devant le siège de l’AIEA à Vienne, en Autriche, le 1er mars 2021. (Lisi Niesner/.)

Les républicains du Sénat ont proposé vendredi une législation qui obligerait le président Joe Biden à obtenir l’approbation du Congrès avant qu’un nouvel accord nucléaire ne soit conclu avec l’Iran.

Le projet de loi stipule que tout accord conclu avec l’aide de l’administration Biden doit être considéré comme un traité et donc recevoir l’approbation du Sénat conformément à la Constitution, selon une copie obtenue par le Washington Free Beacon. Parrainée par le sénateur Ron Johnson et 21 autres républicains, la législation ajouterait un contrôle supplémentaire contre l’élaboration de la politique étrangère de Biden avec le régime iranien.

Pour être promulgué, le traité exigera que les deux tiers du Sénat votent en sa faveur. Étant donné que les démocrates n’ont qu’une faible majorité au Sénat, il est peu probable que le parti recueille un soutien suffisant pour l’adopter.

Le département d’État a révoqué unilatéralement jeudi les sanctions imposées par l’administration précédente à plusieurs anciens individus et entreprises iraniens. Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a apaisé les soupçons selon lesquels la levée des sanctions pourrait être liée à un nouvel accord avec l’Iran, selon les journalistes, il n’y a “absolument aucun lien”.

De hauts responsables de l’administration Biden ont promis cette année que l’annulation des sanctions contre Téhéran serait conditionnelle à la réduction par l’État de son programme nucléaire. Cependant, les négociations, dont le sujet est l’accord de 2015 qui limitait les activités nucléaires de l’Iran en échange d’un allégement des sanctions, sont désormais en jeu à Vienne.

Price a déclaré aux journalistes jeudi que les “gros problèmes” continuaient de diviser les deux parties.

“Nous avançons à un rythme conforme à notre désir de voir le programme nucléaire de l’Iran à nouveau restreint et de voir l’Iran, une fois de plus, soumis à une interdiction permanente et vérifiable d’obtenir jamais une arme nucléaire”, a-t-il ajouté.

Les diplomates iraniens ont réitéré que la levée des sanctions est une condition préalable à une nouvelle version de l’accord destinée à restreindre son arsenal nucléaire.

L’accord original de l’ère Obama, le Plan d’action global conjoint, a été mis en œuvre par une action exécutive, sans l’approbation du Congrès, donnant à son successeur Trump un moyen facile de l’annuler en 2018. Si Biden ressuscite l’accord sous une nouvelle forme sans l’approbation du Congrès , la prochaine Maison Blanche républicaine peut simplement l’annuler de la même manière que Trump. L’implication pour Téhéran pourrait être qu’il est peu probable que les dérogations aux sanctions survivent après l’administration actuelle.

Avec une chambre dominée par les démocrates, les républicains du Sénat auront probablement du mal à faire avancer le projet de loi. Néanmoins, cela signifie la détermination du GOP à empêcher l’administration Biden de capituler davantage devant l’Iran au détriment des intérêts américains. Les républicains ont fait pression pendant des mois pour bloquer les plans du président Biden de renouveler un accord avec l’Iran sur son développement nucléaire.

En rejoignant l’accord avec l’Iran, l’administration Biden risque de s’aliéner davantage Israël, un ennemi clair de Téhéran, après des semaines d’envoi de signaux mitigés et tièdes de soutien à l’État juif alors qu’il combattait l’organisation terroriste soutenue par l’Iran Hamas dans la bande de Gaza.

Dans une déclaration, Johnson a déclaré : « Le président Reagan avait raison lorsqu’il a dit que vous atteignez la paix par la force. Malheureusement, nos adversaires comprennent que l’administration Biden tracera la même voie faible et désastreuse que le président Obama. » Il a poursuivi : « Il est clair que l’administration Biden est en train d’apaiser des adversaires comme la Russie, des sponsors étatiques du terrorisme comme l’Iran et des mandataires terroristes de l’Iran comme le Hamas. Au lieu de s’attaquer aux menaces que représentent ces acteurs, l’administration va choyer le régime iranien et ignorer ses activités malveillantes dans toute la région. »

Un nouvel accord nucléaire avec l’Iran “implique des risques qui affectent l’ensemble de notre nation”, a déclaré Johnson. “Il est essentiel pour la sécurité de l’Amérique et pour la paix mondiale que tout accord que Biden négocie avec l’Iran soit considéré comme un traité nécessitant l’approbation du Sénat américain.”

