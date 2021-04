Projet de loi présenté au Congrès pour abroger les taxes sur les gains en capital sur l’or et l’argent ⋆ .

par Peter Schiff, Schiff Gold:

Un projet de loi présenté au Congrès abrogerait les impôts sur les gains en capital sur l’or et l’argent.

Alex Mooney (R-WV) a présenté HR2284. Intitulée la Loi sur la neutralité fiscale des métaux monétaires, la législation éliminerait les gains en capital, les pertes et tous les autres calculs de revenu fédéral sur les lingots et pièces d’or, d’argent, de platine et de palladium.

En vertu de la loi actuelle, l’IRS classe les lingots d’or et d’argent comme des immobilisations et caractérise les pièces d’or et d’argent comme des «objets de collection», les soumettant à des impôts sur les plus-values.

En vertu de la loi proposée, «aucun gain ou perte ne sera comptabilisé sur la vente ou l’échange (1) d’or, d’argent, de platine ou de palladium frappé et émis par le secrétaire à tout moment ou (2) d’or ou d’argent raffiné pièces, lingots, ronds ou lingots qui sont évalués principalement en fonction de leur teneur en métal et non de leur forme. »

Dans la pratique, les obligations de déclaration sur l’achat d’or et d’argent sont complexes. Le Guide de SchiffGold sur l’achat d’or et d’argent en franchise d’impôt vous permet de comprendre exactement ce que l’IRS exige afin que vous puissiez acheter et vendre en privé en toute confiance. L’adoption du HR2284 éliminerait cette structure fiscale lourde et déroutante.

Dans un communiqué de presse, Mooney a déclaré que l’adoption de son projet de loi traiterait l’or et l’argent comme de l’argent – comme le prescrit la Constitution.

Mon opinion, qui est étayée par un libellé de la Constitution américaine, est que les pièces d’or et d’argent sont de l’argent et ont cours légal. S’ils sont effectivement de l’argent américain, il semble qu’il ne devrait y avoir aucun impôt sur eux. Alors, pourquoi taxons-nous ces pièces comme objets de collection? »

En effet, la perception des taxes sur les achats de métaux précieux fait comme si l’or et l’argent n’étaient pas du tout de l’argent.

Imaginez si vous demandiez à un commis d’épicerie de casser une facture de 5 $ et qu’il vous facturait une taxe de 35 cents. C’est idiot, non? Après tout, vous n’échangiez qu’une forme d’argent contre une autre. Mais c’est essentiellement ce que fait l’impôt sur les gains en capital sur les lingots d’or et d’argent. En éliminant cette taxe sur l’échange de l’or et de l’argent, le gouvernement américain traiterait les espèces comme de la monnaie plutôt que comme une marchandise. Cela représente un petit pas vers le rétablissement de l’or et de l’argent en tant que monnaie légale et la suppression du monopole de la Fed sur la monnaie.

«Nous ne devons pas taxer l’argent – et c’est une bonne idée. Cela n’a aucun sens d’imposer de l’argent », a déclaré l’ancien représentant américain Ron Paul lors d’un témoignage en faveur d’un projet de loi de l’Arizona qui a abrogé les impôts sur les gains en capital sur l’or et l’argent dans cet État. «Le papier n’est pas de l’argent, c’est de la fraude», a-t-il poursuivi.

LÉGALISER LA CONSTITUTION

Au fil des ans, les États-Unis ont abandonné leur système monétaire constitutionnel et l’ont remplacé par un système fiduciaire effectivement géré par la Réserve fédérale. L’adoption de HR2284 ferait un petit pas vers le retour au système constitutionnel et pourrait saper subtilement le monopole de la Fed sur l’argent.

La Constitution des États-Unis stipule à l’Article I, Section 10, «Aucun État ne fera… autre chose que des pièces d’or et d’argent une offre en paiement de dettes.» Actuellement, toutes les dettes et taxes sont payées soit avec des billets de la Réserve fédérale (dollars) qui ont été autorisés comme monnaie légale par le Congrès, soit avec des pièces émises par le Trésor américain – dont très peu contiennent de l’or ou de l’argent.

La Réserve fédérale détruit le système monétaire constitutionnel en créant un monopole basé sur sa monnaie fiduciaire. Sans le soutien de l’or ou de l’argent, la banque centrale peut facilement créer de l’argent à partir de rien. Cela ne dévalorise pas seulement votre pouvoir d’achat au fil du temps; il permet également au gouvernement fédéral d’emprunter et de dépenser bien au-delà de ce qui serait possible dans un système monétaire sain. Sans la Fed, le gouvernement américain ne serait pas en mesure de maintenir toutes ses guerres et programmes inconstitutionnels.

Les taxes sur l’or et l’argent érigent des barrières à l’utilisation de l’or et de l’argent comme monnaie en augmentant les coûts de transaction. En exonérant les lingots d’or et d’argent de l’impôt sur les gains en capital, HR2284 éliminerait non seulement un obstacle à l’investissement dans l’or et l’argent; cela rendrait également plus pratique l’utilisation de l’or et de l’argent dans les transactions quotidiennes, une étape fondamentale pour que les gens saperaient le monopole de la Réserve fédérale sur la monnaie en introduisant la concurrence dans le système monétaire.

En savoir plus @ SchiffGold.com