Projet de loi sur la confidentialité des données: tous les géants de la technologie devraient suivre l’exemple d’Apple

Un projet de loi bipartite sur la confidentialité des données obligerait tous les géants de la technologie à suivre l’exemple d’Apple en permettant aux utilisateurs de refuser le suivi par les applications et les sites Web.

Apple a récemment activé la transparence du suivi des applications, qui permet aux utilisateurs de décider s’ils souhaitent ou non être suivis par des applications afin de diffuser des publicités personnalisées …

La transparence du suivi des applications nécessite que les applications demandent l’autorisation avant d’utiliser toute méthode de suivi des utilisateurs. Apple a activé la fonctionnalité promise depuis longtemps dans iOS 14.5, avec une vidéo pour promouvoir la fonctionnalité auprès des utilisateurs. À la suite d’échanges passionnés avec Facebook sur la question, la vidéo est assez agressive pour conseiller aux propriétaires d’iPhone de refuser l’autorisation.

Notre sondage auprès des lecteurs a montré que la majorité des lecteurs bloquent le suivi pour toutes les applications, tandis qu’une minorité l’autorise pour les applications préférées / de confiance afin d’augmenter les revenus publicitaires de ces développeurs. Presque personne ne l’autorise pour toutes les applications – et c’est la même chose pour tous les Américains.

À la suite du scandale de Cambridge Analytica en 2019, la sénatrice Amy Klobuchar a présenté un projet de loi qui obligerait Google, Facebook et tous les autres géants de la technologie à offrir le même choix que les utilisateurs d’Apple. Le projet de loi a échoué en raison du manque de soutien des républicains, mais The Verge rapporte qu’elle essaie à nouveau et qu’elle bénéficie d’un soutien bipartisan.

Klobuchar (D-MN) s’est associé à un groupe bipartite de sénateurs, dont les Sénateurs John Kennedy (R-LA), Joe Manchin (D-WV) et Richard Burr (R-NC), pour réintroduire le Social Media Privacy Loi sur la protection et les droits des consommateurs. La législation sur la protection de la vie privée obligerait les sites Web à accorder aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leurs données et leur permettrait de se retirer du suivi et de la collecte des données.

«Pendant trop longtemps, les entreprises ont profité des données en ligne des Américains tandis que les consommateurs ont été laissés dans le noir», a déclaré Klobuchar dans un communiqué à The Verge. «Cette législation protégera et responsabilisera les consommateurs en leur permettant de faire des choix sur la manière dont les entreprises utilisent leurs données et en les informant de la manière dont elles peuvent protéger les informations personnelles.»