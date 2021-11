Projet de loi sur la protection des données personnelles, 2019 – dispositions spéciales concernant les données relatives aux enfants et leur impact sur EdTech et d’autres entreprises en ligne

Le projet de loi PDP vise à aligner les lois sur la protection des données en Inde avec les lois sur la protection des données des pays développés.

Par Probal Bhaduri

introduction

Le projet de loi sur la protection des données personnelles (« projet de loi PDP ») a été introduit pour réglementer le cadre de protection des données en Inde et est actuellement soumis à la commission parlementaire mixte qui soumettra probablement son rapport lors de la prochaine session d’hiver.

Le projet de loi PDP vise à aligner les lois sur la protection des données en Inde avec les lois sur la protection des données des pays développés, telles que le règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679. Il se concentre sur la fourniture d’un cadre pour la confidentialité des données pour les enfants en Inde. Avec l’ère croissante de la technologie, l’augmentation des interactions en ligne et l’essor du secteur des technologies électroniques, ces dispositions particulières du projet de loi PDP sont le besoin de l’heure.

Cadre réglementaire actuel

En vertu des lois indiennes, l’âge de la majorité est de 18 ans et de moins de 18 ans, une personne est considérée comme mineure. Les règles de 2011 sur les technologies de l’information (pratiques et procédures de sécurité raisonnables et données ou informations personnelles sensibles) ne protègent pas les informations personnelles sensibles ou les informations personnelles spécifiquement destinées aux enfants, car des entreprises telles que les plateformes d’apprentissage en ligne et de médias sociaux peuvent se livrer dans la publicité ciblée pour les enfants. Le projet de loi PDP propose de l’intégrer dans son champ d’application.

Divers jugements de la Cour suprême de l’Inde ont parlé du droit à la vie privée en Inde. Dans l’affaire Justice KS Puttaswamy (Retd) c. Union of India (2018), il a été jugé que l’obtention du consentement du parent/tuteur d’un enfant était une condition nécessaire pour faire respecter la constitutionnalité du régime Aadhaar. Conformément aux précédents judiciaires, le projet de loi PDP a rendu obligatoire la recherche du consentement du parent/tuteur avant de traiter les données personnelles d’un enfant.

Dispositions clés du projet de loi PDP relatives aux enfants

Le projet de loi PDP jusqu’au chapitre IV énonce des dispositions spécifiques pour la protection des données relatives aux enfants. Les dispositions suivantes du projet de loi PDP deviennent spécifiquement applicables aux fiduciaires de données, c’est-à-dire à une personne chargée de déterminer la finalité et les moyens du traitement des données personnelles :

Traitement de toutes les données personnelles d’un enfant de manière à protéger les droits de l’enfant et dans son intérêt supérieur. Obtenir le consentement du parent/tuteur d’un enfant et vérifier l’âge de l’enfant avant de traiter ses données personnelles, en une manière précisée par règlement.

En outre, les « fiduciaires de données gardiennes », c’est-à-dire les fiduciaires de données exploitant des sites Web commerciaux ou des services en ligne destinés aux enfants, ou traitant de grands volumes de données personnelles d’enfants, ne sont pas autorisés à profiler, suivre, surveiller le comportement des enfants ou les soumettre à des publicités ciblées et traiter des données personnelles. qui pourraient causer un préjudice important à l’enfant. Ces restrictions s’appliqueront également à un fiduciaire de données offrant des services de conseil ou de protection de l’enfance. Cependant, ces restrictions ne s’appliqueront pas aux fiduciaires des données des tuteurs qui offrent exclusivement des services de conseil ou de protection de l’enfance.

Une analyse

Quelques-uns des aspects à considérer en ce qui concerne le projet de loi PDP sont :

Le projet de loi PDP ne fait aucune distinction entre un tout-petit, un pré-adolescent et un jeune adulte. Une distinction peut être nécessaire dans le monde numérique en évolution actuelle. La recherche du consentement du parent/tuteur peut être un processus fastidieux et donc un mécanisme pratique devra être mis en œuvre par diverses entreprises, en particulier l’apprentissage en ligne qui se concentre sur les enfants en tant que population cible, tout en adoptant les dispositions du projet de loi PDP. La conformité ponctuelle pour cibler les nouveaux et les anciens utilisateurs peut être un bon exercice qui pourrait être adopté par ces entreprises. Le processus de vérification de l’âge dans le cadre du projet de loi PDP sera difficile à mettre en rendre les parents/tuteurs hésitants à télécharger les données requises. Des ressources supplémentaires devront être investies par les fiduciaires de données pour mener à bien ce processus, telles que les ressources humaines et le développement d’algorithmes. Les entreprises devront prendre des précautions supplémentaires pour empêcher l’utilisation abusive des données relatives aux enfants. La méfiance des parents / tuteurs peut être un défi lors de l’obtention du consentement et des données des enfants conformément au projet de loi PDP. Les entreprises, en particulier dans le secteur de l’EdTech et des médias sociaux, devront gagner la confiance des parents/tuteurs pour surmonter ce défi. Une interdiction totale de traiter tout type de données relatives aux enfants peut entraîner des difficultés pour les entreprises axées sur la fourniture de services spécifiquement liés aux enfants . Par conséquent, la manière et l’étendue des restrictions imposées au traitement de ces données devront être déterminées.

Conclusion

Compte tenu des points ci-dessus, l’impact du projet de loi PDP sur les entreprises semble incertain parmi l’évolution des lois sur la protection des données. Il est fort probable que les entreprises devront allouer des ressources supplémentaires pour mettre en œuvre les dispositions du projet de loi PDP.

(L’auteur est associé directeur, Lumiere Law Partners. Nidhi Arora, directeur exécutif et Nitin Sharma, directeur principal – Lumiere Law Partners ont également contribué à l’article. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite.)

