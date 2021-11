Projet de loi sur l’aide à la mort : plaidoyer urgent alors que les Britanniques malades sont « abandonnés » au moment où ils en ont le plus besoin | Royaume-Uni | Nouvelles

Le mois dernier, le projet de loi sur l’aide à la mort de la baronne Molly Meacher a été adopté sans opposition à la Chambre des Lords, ce qui signifie qu’il passera désormais à l’étape du comité pour un examen plus détaillé. S’exprimant sur son raisonnement pour proposer le projet de loi, elle a déclaré:

« La loi actuelle représente un truquage juridique.

«Cela laisse un vide de choix et de compassion qui oblige les personnes en phase terminale à prendre les choses en main et incrimine leurs familles et amis pour actes d’amour.

« Nous ne protégeons pas les mourants.

« Nous les abandonnons au moment où ils en ont le plus besoin. »

La baronne Meacher est la présidente de Dignity in Dying, un groupe de campagne axé sur la modification de la loi afin que les personnes en phase terminale et mentalement compétentes puissent avoir le choix de l’aide à la mort.

C’est le plus loin qu’une législation comme celle-ci a progressé au cours des sept dernières années et au cours de cette période, de nombreux autres individus et organisations ont changé d’avis sur la question, y compris la British Medical Association (BMA) qui est passée à une position de neutralité en septembre. et Lord Frank Field qui s’est opposé au projet de loi pour des raisons religieuses jusqu’à ce qu’il soit lui-même diagnostiqué avec une maladie en phase terminale.

Le projet de loi de la baronne Meacher a des critères d’éligibilité stricts ; seuls les adultes sains d’esprit en phase terminale ont le droit de demander une mort assistée et deux médecins, ainsi qu’un juge de la Haute Cour, doivent être convaincus que l’individu prend une décision volontaire avec une pleine capacité mentale avant que la mort assistée puisse être approuvée.

À travers le monde, plus de 200 millions de personnes ont désormais accès à l’aide médicale à mourir, notamment aux États-Unis, en Australie, en Espagne et aux Pays-Bas, et les statistiques de Yonder suggèrent que 84 % du public britannique est désormais en faveur de l’aide médicale à mourir, pourrait-il être le prochain pays à adopter cette législation?

L’idée de l’aide médicale à mourir a fait l’objet de critiques au fil des ans, de la part de personnes suggérant que des personnes en phase terminale pourraient y être forcées par des amis ou la famille, ou que sa légalisation pourrait conduire à une « pente glissante » où nous nous retrouvons avec des lois plus larges. comme aux Pays-Bas où l’aide à mourir est également légalisée pour les enfants gravement malades.

Cependant, Sarah Wootton, PDG de Dignity in Dying, estime que l’idée que la loi actuelle protège les personnes est « un non-sens » et que « l’erreur de la pente glissante » est toujours opposée à tout type de progrès sociétal.

Elle a déclaré : « Les gens se suicident dans ce pays, ou arrêtent de manger et de boire, ils meurent de faim et se déshydratent à mort ou demandent aux gens de les aider.

« Il n’y a pas de garanties pour le moment. L’interdiction générale ne fait que pousser les choses sous terre.

Dignity in Dying croit également qu’il y a une injustice fondamentale dans l’interdiction de la mort assistée, car la légaliser ne la rendrait pas obligatoire ou ne l’imposerait à personne, mais s’y opposer empêche ceux qui y sont favorables d’avoir le choix.

En réponse aux suggestions selon lesquelles si l’aide médicale à mourir était légalisée, cela deviendrait une « gratuité pour tous » Dignity in Dying demande aux critiques d’examiner les preuves d’autres pays qui ont légalisé l’aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de maladies en phase terminale telles que l’Amérique et l’Australie, où l’aide les décès ne représentent qu’un pour cent des décès.

Dans les pays dotés de lois plus larges tels que les pays du Benelux, où toute personne souffrant de « souffrances insupportables » répond aux critères, cinq pour cent des décès sont assistés.

Mme Wootton a également créé une association caritative sœur de Dignity in Dying en 2008 appelée Compassion in Dying, qui fournit des conseils et un soutien concernant les choix légaux de fin de vie aux personnes en phase terminale, telles que la fourniture de testaments de vie et d’aider les gens à comprendre comment ils peuvent contrôler leur mort. .

Elle a déclaré que le fil d’or qui traverse ses deux organisations est de remettre la prise de décision en fin de vie entre les mains du patient.

Elle a déclaré: «Toute ma philosophie est que nous devons faire confiance aux mourants qu’ils savent ce qui est bon pour eux-mêmes.

« Beaucoup de mourants m’ont dit qu’ils voulaient vraiment, vraiment ce choix.

« C’est quelque chose que la grande majorité des mourants veulent.

« Et bien sûr, pour ceux qui n’en veulent pas, ils n’ont pas à le choisir.

«Je pense qu’il y a eu de grands développements dans la campagne au Royaume-Uni, en particulier récemment. Je pense que les deux dernières années ont montré que le statu quo ne fonctionne pas. Et que nous allons obtenir une réforme de la loi.

« C’est une question de quand pas si. »