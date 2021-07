Projet de loi sur le contrôle de la population : le chef de l’AIMIM, Asaduddin Owaisi, déclare que les femmes devraient avoir le droit de décider

in

Asaduddin Owaisi a également déclaré que le point de vue du gouvernement Modi et celui du gouvernement Yogi sur le projet de loi sur la population est contradictoire.

Le projet de loi sur la politique démographique de l’Uttar Pradesh 2021-2030 proposé par CM Yogi Adityanath a été au centre des critiques de l’opposition depuis qu’il a été dévoilé. L’opposition l’a qualifié de mesure visant à influencer les élections législatives de l’année prochaine. Le député d’Hyderabad et chef de l’AIMIM, Asaduddin Owaisi, qui a récemment conclu une alliance avec le parti Suheldev Bhartiya Samaj (SBSP) d’Om Prakash Rajbhar, a déclaré que les femmes devraient avoir le droit de décider à ce sujet.

« Cette proposition viole l’article 21. Elle causera du tort aux femmes puisque 93 % des stérilisations se produisent parmi les femmes dans notre pays. Les femmes devraient avoir le droit de décider », a déclaré Owaisi lors de sa visite dans l’État.

Il a également déclaré que le point de vue du gouvernement Modi et celui du gouvernement Yogi sur le projet de loi sur la population est contradictoire. « Dans une déclaration sous serment de décembre 2020, le gouvernement Modi avait déclaré qu’en raison de la baisse du taux de fécondité total (ISF), une politique des deux enfants ne pouvait pas être mise en œuvre dans le pays. Le gouvernement Yogi, en revanche, s’y oppose », a déclaré Owaisi.

Le député d’Hyderabad a déclaré que conformément à la politique démographique de 2000, l’ISF est passé de 3,2 % à 2,2 % en 2018, sans incitations. «En décembre 2020, le Centre dans un affidavit a mentionné que l’expérience internationale montre que toute contrainte d’avoir un certain nombre d’enfants est contre-productive… Selon l’affidavit déposé devant la Cour suprême, la norme des deux enfants a été opposée par le Centre citant l’expérience internationale. Il a également déclaré que la contrainte d’avoir un certain nombre d’enfants entraîne une distorsion démographique. Si le gouvernement Modi n’est pas prêt à l’accepter, comment se fait-il que le gouvernement Yogi aille contre le Centre ? » se demanda le chef de l’AIMIM.

L’AIMIM a décidé de concourir 100 sièges aux élections de l’Uttar Pradesh en alliance avec le SBSP.

La politique de contrôle de la population proposée vise à ramener l’indice synthétique de fécondité des femmes à 2,1 % d’ici 2026 et à 1,9 % d’ici 2030. L’ISF actuel est de 2,7 %.

Le projet de loi propose également des incitations pour les employés du gouvernement comme des promotions hors tour, deux augmentations supplémentaires, un congé de paternité de 12 mois et une augmentation de 3 pour cent de la contribution de l’employeur au régime national de retraite. Les citoyens autres que les employés du gouvernement obtiendront des remises sur les taxes sur l’eau, le logement et les prêts immobiliers, entre autres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.