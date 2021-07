Projet de loi sur le contrôle de la population : VHP s’oppose à la proposition de norme pour un enfant, cite l’exemple de la Chine

in

La Commission des lois de l’État a placé samedi un projet de projet de loi sur la population de l’Uttar Pradesh (contrôle, stabilisation et bien-être) 2021 dans le domaine public, invitant les suggestions jusqu’au 19 juillet. (Source de la photo : IE)

Le Vishwa Hindu Parishad (VHP) s’est opposé à la norme de l’enfant unique proposée dans le projet de loi sur le contrôle de la population par le gouvernement de Yogi Adityanath, affirmant qu’elle va au-delà de ses objectifs déclarés de stabilisation de la population et de promotion d’une norme de deux enfants. Dans ses soumissions à la Commission des lois de l’État, dont une copie a été partagée sur son compte Twitter, le VHP a déclaré: «Le préambule du projet de loi stipule qu’il s’agit d’un projet de loi (i) entre autres pour stabiliser la population et (ii) promouvoir la norme des deux enfants. VHP est d’accord avec les deux objectifs. Cependant, les articles 5, 6(2) et 7 du projet de loi, qui incitent les fonctionnaires et autres à n’avoir qu’un seul enfant dans la famille, vont bien au-delà desdits objectifs.

La Commission des lois de l’État a placé samedi un projet de loi sur la population de l’Uttar Pradesh (contrôle, stabilisation et bien-être) 2021 dans le domaine public invitant des suggestions jusqu’au 19 juillet. Le projet de loi, entre autres dispositions, vise à inciter les couples qui suivent les deux -politique de l’enfance. Il propose également des mesures visant à exclure les personnes ayant plus de deux enfants du bénéfice des prestations au titre de divers régimes, y compris des subventions, ainsi qu’à interdire à ces personnes d’accéder à des emplois publics.

Le VHP, dans ses soumissions à la Commission du droit de l’État, a déclaré que toute politique gouvernementale visant une moyenne de moins de deux enfants par femme entraîne une contraction de la population avec plusieurs conséquences sociales et économiques négatives.

Citant l’exemple de la politique chinoise de l’enfant unique, le VHP a déclaré : « En Chine, qui a adopté la politique de l’enfant unique, cela a été appelé le phénomène 1-2-4. Pour s’en remettre, la Chine a dû assouplir sa politique de l’enfant unique pour les patients qui étaient eux-mêmes les enfants célibataires de leurs parents. On dit qu’en Chine, la politique de l’enfant unique n’a jamais été appliquée à plus de la moitié des futurs parents. En environ trois décennies, il a dû être complètement retiré.

Le VHP a en outre soutenu que dans une population en contraction, le rapport entre la population en âge de travailler et la population dépendante est perturbé, ajoutant que « dans les cas extrêmes, la politique de l’enfant unique conduirait à une situation où il n’y aurait qu’un seul adulte en âge de travailler à s’occuper de 2 parents et 4 grands-parents ».

Il a également déclaré que les enfants célibataires “sont connus pour être socialement moins accommodants” car ils n’apprennent pas à partager avec leurs frères et sœurs et sont trop gâtés et choyés par leurs parents. “Cela a été appelé le syndrome du petit empereur”, a déclaré le VHP.

Le groupe de droite a également averti que la norme de l’enfant unique pourrait aggraver le déséquilibre entre les différentes communautés “parce qu’elles sont connues pour réagir différemment aux incitations et aux contre-incitations liées à la planification familiale et à la contraception”.

« L’ISF des hindous a baissé bien en deçà du taux de remplacement de 2,1, mais celui des musulmans est de 3,16 en Assam et de 2,33 au Kerala. Dans ces États, l’une des communautés est ainsi entrée dans la phase de contraction tandis que l’autre est encore en expansion. UP devrait éviter de se retrouver dans cette situation », a fait valoir le VHP dans sa déclaration.

Dans ses observations finales à la Commission des lois, le VHP a suggéré que la politique soit adaptée pour corriger un tel déséquilibre, faute de quoi la politique de l’enfant unique pourrait finir par faire exactement le contraire.

