Projet de loi sur les infrastructures, l’amendement protégeant la crypto échoue ⋆ Crypto nouveaux médias

Le bataille sur le projet de loi sur les infrastructures et les amendements destinés à sauver (ou tuer) le secteur de la crypto-monnaie se poursuivent au Sénat américain. Selon les dernières mises à jour, l’amendement Lummis-Toomey-Portman a été mis de côté.

Le texte de l’amendement prévoyait de ne pas donner d’obligations fiscales aux entités telles que les mineurs, les jalonneurs, les validateurs, etc., qui n’ont pas le potentiel et les caractéristiques de déclarer à l’IRS, l’agence de recouvrement des impôts. Plus précisément, ces entités sont tenues de fournir des données sur les utilisateurs effectuer les transactions, des données que les mineurs, ainsi que les développeurs, ne connaissent tout simplement pas. En pratique, la loi est conçue pour un système fiscal traditionnel, mettant les joueurs de crypto sur un pied d’égalité avec les banques.

Pour le moment, cependant, l’amendement appelant à modifier cette disposition n’a pas été adopté.

Nos efforts pour obtenir un vote sur une solution d’actif numérique ont échoué parce que d’autres sénateurs ont refusé de mettre de côté leurs désaccords pour soutenir quelque chose sur lequel ils pouvaient réellement s’entendre. Merci @SenToomey d’avoir expliqué cela à la fin de notre effort sur le terrain.https://t.co/Lok8EWK1Eb – Sénatrice Cynthia Lummis (@SenLummis) 9 août 2021

Mais cela ne s’arrête pas là. Sénateur Cynthia Lummis a clairement indiqué que la bataille continue :

Nous continuerons de chercher des moyens de corriger le langage des actifs numériques dans ce projet de loi. Ce n’est peut-être pas aujourd’hui, mais nous n’abandonnerons pas. – Sénatrice Cynthia Lummis (@SenLummis) 10 août 2021

L’amendement a été rejeté par le sénateur Richard Shelby, qui a raté la chance d’obtenir le consentement unanime nécessaire pour adopter la proposition.

Projet de loi sur les infrastructures, la bataille du secteur de la crypto se déplace à la Chambre

Que se passe-t-il ensuite ? Il est probable que le Sénat votera le projet de loi sur les infrastructures aujourd’hui, ensuite la bataille se déplacera à la Chambre des représentants. Ce sera courant septembre.

Et même lorsque le projet de loi sera finalement adopté, le débat se concentrera sur l’IRS, qui devra rédiger les règles pour faire respecter la loi.

Cependant, note Bloomberg, l’industrie de la cryptographie a trouvé des alliés inattendus au Sénat, et sans les règles obscures et les contraintes de temps, l’amendement Lummis-Toomey-Portman aurait bien pu être adopté.

C’est pourquoi à la Chambre, en septembre, il est possible que la loi soit modifiée et rendue moins stricte pour le secteur de la cryptographie.

La Chambre a déjà reçu une lettre signée par les sénateurs Tom Emmer, Darren Soto, David Schweikert et Bill Foster.

Avec les coprésidents bipartites du Blockchain Caucus @RepDarrenSoto, @RepDavid et @RepBillFoster, j’ai envoyé une lettre à chaque représentant de la Chambre pour exprimer des inquiétudes concernant la facture d’infrastructure du Sénat payée par notre industrie de la cryptographie. pic.twitter.com/MzsEmBbosr – Tom Emmer (@RepTomEmmer) 9 août 2021

Le texte dit :

« La déclaration fiscale des crypto-monnaies est importante, mais elle doit être effectuée correctement. Lorsque l’Infrastructure Investment and Jobs Act arrivera à la Chambre, nous devons prioriser la modification de ce libellé pour exempter clairement les intermédiaires blockchain non dépositaires et garantir la protection des libertés civiles ».

La bataille continue et le marché ne semble pas s’en soucier. Aujourd’hui Bitcoin est en hausse de 5%, ETH fait encore mieux. L’industrie semble indifférente malgré les incertitudes entourant son avenir aux États-Unis.