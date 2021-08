Projet de loi sur les infrastructures, les crypto-monnaies en jeu ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Le projet de loi sur les infrastructures poursuit son voyage à travers le Congrès américain, maintenir l’industrie de la crypto-monnaie en haleine.

Si le projet de loi était adopté tel quel, tous ceux qui valident les transactions de crypto-monnaie, y compris les mineurs, les portefeuilles et les développeurs, devraient pratiquement signaler à l’IRS, l’agence américaine de recouvrement des impôts.

Contre cette dérive qui menace de mettre l’industrie en danger, il existe un amendement déposé par Cynthia Lummis et deux autres sénateurs, qui demande précisément que ces entités soient exclues du projet de loi sur les infrastructures.

La situation est dans l’impasse, comme l’explique le sénateur pro-crypto du Wyoming :

Cela a été une journée intéressante. Voici ce qui se passe : Premièrement, nous avons pu avoir des conversations très productives avec les sénateurs de tous les côtés de cette question, et si nous pouvions voter sur des amendements, je pense que la communauté des actifs numériques serait satisfaite du résultat. – Sénatrice Cynthia Lummis (@SenLummis) 9 août 2021

Le fil de tweet explique que la situation est actuellement dans l’impasse. Le Sénat est divisé entre ceux qui veulent voter maintenant et ceux qui demandent l’application de la « règle des 30 heures », ce qui laisserait plus de temps pour examiner le projet de loi avant le vote.

« Le sénateur Schumer veut voter rapidement afin de se concentrer sur d’autres lois et n’autorisera pas les votes d’amendement à moins que cela ne se produise. Nous sommes donc dans une impasse. Je comprends les positions de mes collègues. Mais de vraies personnes vont être blessées si nous ne changeons pas le libellé de ce projet de loi. Demain, nous reprendrons la séance et travaillerons à nouveau à convaincre nos collègues et le sénateur Schumer que notre amendement mérite un vote ».

Les influenceurs de la crypto-monnaie contre le projet de loi sur les infrastructures

Alors que la situation est au point mort, les influenceurs de l’industrie de la crypto prennent position.

Le premier à agir a été le PDG de Coinbase Brian Armstrong, qui ces derniers jours est revenu sur Twitter contre l’amendement de Mark Warner. Cet amendement affectera les blockchains qui utilisent l’algorithme Proof of Stake, mais pas celles qui utilisent Proof of Work. En pratique, selon Armstrong, la loi décide qui gagne et qui perd dans une industrie naissante. C’est un peu comme si la loi stipulait qu’il est permis de développer iOS mais pas Android, les développeurs Android deviendraient subitement des hors-la-loi.

Ses propos se lisent comme suit :

« La crypto en est encore à ses débuts. Les innovateurs de tout le pays s’efforcent d’améliorer les réseaux de cryptographie, en permettant de nouvelles applications telles que les NFT, les contrats intelligents et DeFi. Ceux-ci apporteront d’énormes avantages aux Américains et contribueront à assurer notre place en tant que plaque tournante financière. Si les États-Unis ne parviennent pas à adopter l’innovation en matière de cryptographie, ils risquent de devenir un marigot financier, manquant l’un des secteurs de l’économie à la croissance la plus rapide. Imaginez si nous avions raté Internet et que les plus grandes sociétés Internet avaient été créées à l’étranger. Ce débat au Sénat a commencé parce que le gouvernement considère l’industrie croissante de la cryptographie comme une source de recettes fiscales. Nous convenons que tout le monde doit payer ses impôts. Il n’y a pas de débat sur ce sujet. Mais détruire certaines des innovations les plus excitantes du processus est déraisonnable. L’histoire ne sera pas clémente avec les politiciens qui essaieront de bloquer l’accès des Américains aux nouvelles technologies. Les Américains ont une très faible tolérance pour nous priver de nos droits et nuire à la croissance économique ».

Elon Musk convenu, disant qu’il n’était pas nécessaire de se précipiter dans la législation.

D’accord, ce n’est pas le moment de choisir les gagnants ou les perdants de la technologie de la crypto-monnaie. Il n’y a pas de crise qui oblige à une législation hâtive. – Elon Musk (@elonmusk) 6 août 2021

Jack Dorsey a également dénoncé la loi et l’amendement Warner, ajoutant qu’il n’y a aucune justification pour les décisions prises envers le secteur de la cryptographie.

D’accord, ce n’est pas le moment de choisir les gagnants ou les perdants de la technologie de la crypto-monnaie. Il n’y a pas de crise qui oblige à une législation hâtive. – Elon Musk (@elonmusk) 6 août 2021

Selon les dernières rumeurs, le vote final pourrait avoir lieu mardi. Ce sera le moment où les États-Unis décideront s’ils doivent être un innovateur dans le secteur ou laisser l’industrie de la crypto-monnaie chercher d’autres rivages sur lesquels prospérer.