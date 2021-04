Projet de loi sur l’espionnage de drones adopté par le Sénat de Floride ⋆ .

Le Sénat de Floride a adopté (SB-44) par 39 voix contre 0, un projet de loi accordant des exceptions «pour l’utilisation de drones par les forces de l’ordre, les services d’incendie, les agences d’État et les subdivisions politiques». Ce projet de loi permet à ces agences d’utiliser des drones pour:

“Obtenez une perspective aérienne d’une foule de 50 personnes ou plus;” «Aider à la gestion du trafic, sauf que l’agence ne peut pas émettre d’infraction de trafic sur la base d’images ou de vidéos capturées par un drone; et “” Faciliter la collecte de preuves sur les lieux d’un crime ou d’un accident de la route. ”

Ni le texte du projet de loi ni le rapport d’analyse du projet de loi ne précisent comment il sera déterminé si une foule contient en fait 50 personnes ou plus et pas moins de 50. Ce point est critique car une foule qui semble contenir 50 personnes ou plus pourrait en fait contenir moins de 50. Le fait de déterminer le nombre de personnes dans une foule peut enfreindre l’exemption prévue par la loi si en fait la foule contient moins de 50 personnes.

Néanmoins, certaines directives sont exigées par l’agence qui utilise des drones dans le but d’obtenir «une perspective aérienne d’une foule de 50 personnes ou plus». Ces directives «doivent traiter du stockage, de la conservation et de la diffusion des images ou des vidéos capturées par le drone». De plus, «les directives doivent également traiter de la sécurité personnelle et des protections constitutionnelles des personnes observées.» Le haut fonctionnaire de l’agence autorisant l’utilisation de drones à cette fin doit fournir «une autorisation écrite pour une telle utilisation et doit en conserver une copie dans les dossiers de l’agence».

Le rapport d’analyse du projet de loi note que les drones sont également appelés «véhicules aériens sans pilote (UAV) et système aérien sans pilote (UAS)» et sont définis dans le Florida Statute 934.50 comme un véhicule aérien qui:

“Ne transporte pas d’opérateur humain;” «Utilise les forces aérodynamiques pour assurer la portance du véhicule;» «Peut voler de manière autonome ou être piloté à distance;» «Peut être consommable ou récupérable; et “” Peut transporter une charge utile mortelle ou non létale. ”

Le rapport d’analyse du projet de loi note une préoccupation concernant la violation du quatrième amendement à la Constitution concernant les «perquisitions et saisies déraisonnables», notant: «Ceci est pertinent car la surveillance à distance pourrait constituer une perquisition qui, si elle n’est pas appuyée par un mandat de perquisition ou autre autorisation, violerait le quatrième amendement. »