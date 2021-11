Projet de loi visant à abroger les lois agricoles parmi les 26 candidats à la session d’hiver

Renforcement de la sanction du Tribunal d’appel de l’électricité (APTEL) pour non-respect de l’obligation d’achat d’énergie renouvelable (RPO), prescription des droits et devoirs des consommateurs, etc.

Outre un projet de loi visant à abroger les trois lois agricoles litigieuses, le gouvernement a aligné 25 nouveaux projets de loi, dont un sur la facilitation du lancement d’une crypto-monnaie officielle et l’interdiction des crypto-monnaies privées, et un autre pour modifier les lois bancaires afin de faciliter la privatisation des banques pendant la session d’hiver. du Parlement à compter du 29 novembre.

La semaine dernière, le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé le retrait des trois lois réformatrices, mais extrêmement controversées, régissant la commercialisation de l’agriculture, face aux protestations déterminées et prolongées de larges sections d’agriculteurs.

À cet effet, le Centre présentera le projet de loi sur l’abrogation des lois agricoles, 2021, pour abroger la loi de 2020 sur le commerce et le commerce des produits agricoles (promotion et facilitation), l’accord d’assurance des prix des agriculteurs (autonomisation et protection), la loi sur les services agricoles, 2020, et la Loi de 2020 sur les produits essentiels (modification)

Le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021, vise à créer un cadre facilitant la création de la monnaie numérique officielle qui sera émise par la RBI. Le projet de loi vise également à interdire toutes les crypto-monnaies privées en Inde. Cependant, il autorise certaines exceptions pour promouvoir la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie et ses utilisations.

Pour apporter des modifications aux lois sur les sociétés bancaires (acquisition et transfert d’entreprises), 1970 et 1980 et des modifications accessoires à la loi sur la réglementation bancaire, 1949, dans le contexte de l’annonce du budget de l’Union 2021 concernant la privatisation de deux banques du secteur public, le gouvernement demandera le feu vert du Parlement pour le projet de loi sur les lois bancaires (amendement), 2021.

Entre autres, le projet de loi de 2021 sur l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (amendement) vise à faire de la PFRDA l’organisme de réglementation des fonds de pension gérés par les entreprises pour les employés. Il est également proposé d’assouplir les règles pour autoriser davantage de produits autres que les produits de rente pour un investissement de 40 % du corpus au moment de la sortie de l’abonné du NPS. Il propose également de séparer NPS Trust de PFRDA.

Le projet de loi (modification) sur l’électricité de 2021 entraîne la suppression de l’autorisation d’autres activités de distribution et aboutit à la nomination d’un membre ayant une formation en droit au sein des commissions de réglementation.

Renforcement de la sanction du Tribunal d’appel de l’électricité (APTEL) pour non-respect de l’obligation d’achat d’énergie renouvelable (RPO), prescription des droits et devoirs des consommateurs, etc.

