Projet de métro ferroviaire de Bangalore : le Centre approuve deux phases du métro de Namma ; des détails

Le mois dernier, les deux mêmes phases du projet de métro ferroviaire de Bengaluru ont été approuvées par le Cabinet de l’Union. (image représentative : IE)

Projet de métro de Bangalore : lundi, le gouvernement central a approuvé les phases 2A et 2B du projet de métro de Bangalore, un tronçon de 58,19 kilomètres de Central Silk Board Junction à l’aéroport international de Kempegowda via Hebbal Junction, selon un rapport d’IE. DV Sadananda Gowda, ministre de l’Union pour les produits chimiques et les engrais, a déclaré que le projet de métro, dont le coût est estimé à 14 788,101 crore de roupies, sera achevé dans un délai de cinq ans à compter de la date de la sanction. La Bengaluru Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) a publié une déclaration indiquant que le projet de métro implique une intégration avec d’autres systèmes de transport urbain de Bengaluru d’une manière efficace et efficiente. Selon la Société, le projet rationalisera le système de transport urbain de la ville. L’ordonnance de sanction des phases 2A et 2B du projet de métro ferroviaire de Bangalore a été rendue aujourd’hui, a-t-il déclaré.

Selon le rapport, le mois dernier, les deux mêmes phases du projet de métro ferroviaire de Bengaluru ont été approuvées par le Cabinet de l’Union. Ces deux phases de métro devraient faciliter les déplacements vers les secteurs des technologies de l’information (IT) et de la biotechnologie (BT) basés dans l’État de la capitale du Karnataka. Un communiqué du Cabinet de l’Union a déclaré que le projet rationalisera le système de transport urbain de Bengaluru, qui est actuellement soumis à des contraintes en raison de développements intensifs, de constructions lourdes dans la ville et d’une augmentation du nombre de véhicules privés, mettant l’accent sur les infrastructures de voyage ainsi que sur les Activités. Une fois achevé, le projet de métro offrira au public des transports en commun fiables, sûrs, sécurisés et confortables.

Plus tôt cette année, la ligne d’extension sud de 6 kilomètres de long sous la phase 2 du métro de Namma de Yelachenahalli aux stations de métro Silk Institute a été inaugurée. Selon le ministère du Logement et des Affaires urbaines, l’inauguration de l’extension du métro est un pas vers les objectifs de la mission Bengaluru 2022 afin de permettre des déplacements plus rapides ainsi que des options de mobilité intelligentes dans la ville.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.