Projet de nouvelle ligne Jiribam-Imphal : les chemins de fer indiens construisent un pont sur la rivière Barak ; Regarder la vidéo

Le pont numéro 53 du projet de nouvelle ligne ferroviaire Jiribam – Imphal a été construit sur la rivière Barak.

Mise à jour du projet de nouvelle ligne Jiribam-Imphal : Les travaux sur l’ambitieux projet de nouvelle ligne de chemin de fer Jiribam-Imphal d’Indian Railways dans le nord-est de l’Inde sont en cours. Selon le ministère des Chemins de fer, le pont numéro 53 du projet de nouvelle ligne ferroviaire Jiribam – Imphal a été construit sur la rivière Barak, connue pour être la plus grande rivière de l’État du nord-est du Manipur. Le pont nouvellement construit est situé dans un endroit difficile où la hauteur des piliers les plus hauts atteint 75 mètres (plus haut que le célèbre Qutub Minar à Delhi). Ici, regardez la vidéo partagée par le ministère des Chemins de fer sur le projet de nouvelle ligne Jiribam-Imphal :

Le pont n°53 du projet de nouvelle ligne Jiribam-Imphal a été construit sur la rivière Barak ; le plus grand fleuve du Manipur. Le pont est situé à un endroit difficile où la hauteur des plus hautes jetées atteint 75 m (plus haut que Qutub Minar). pic.twitter.com/NOknAKm4AX – Ministère des Chemins de fer (@RailMinIndia) 11 juillet 2021

L’année dernière, en septembre, l’ancien ministre des Chemins de fer Piyush Goyal, dans une réponse écrite à une question posée à Lok Sabha, avait déclaré que la nouvelle ligne ferroviaire Jiribam – Imphal, longue de 110,625 km, était incluse dans le budget 2003-04. Selon le ministère, le dernier coût prévu de ce nouveau projet de ligne ferroviaire est de Rs 12 264 crore. Jusqu’en mars 2020, une dépense de Rs 10 089 crore a été engagée et pour l’exercice 2020-21, une dépense de Rs 800 crore a été fournie.

Il avait en outre déclaré que l’achèvement de tout projet de chemin de fer dépend de divers facteurs tels que les conditions géologiques et topographiques de la zone, le processus d’acquisition rapide des terres par le gouvernement de l’État, le défrichement des forêts par les fonctionnaires du département des forêts, les autorisations réglementaires de diverses autorités, le déplacement des services publics contrevenants, situation de l’ordre public dans la zone du site du projet, nombre de mois de travail en raison des conditions climatiques, etc. Selon lui, tous ces facteurs diffèrent d’un projet à l’autre et affectent le temps d’achèvement du projet.

Le projet de nouvelle ligne Jiribam-Imphal d’Indian Railways sur le terrain vallonné du jeune Himalaya est un projet difficile comportant jusqu’à 47 tunnels, 156 ponts, dont un pont à piles de 141 mètres de haut, etc. L’avancement des travaux sur le site a été affecté négativement par la pandémie de COVID-19, a-t-il ajouté.

