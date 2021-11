Projet de phase 4 du métro de Delhi : le DMRC devrait obtenir un déboisement pour couper des arbres, selon SC

Le juge L Nageswara Rao a déclaré qu’il ne pouvait pas bloquer le développement mais qu’entre le développement et l’environnement, il doit y avoir un équilibre.

Jeudi, la Cour suprême a déclaré qu’elle n’accepterait pas la soumission du Comité central habilité (CEC), selon laquelle tous les arbres ne sont pas des forêts. La cour suprême a déclaré qu’en vertu de la loi sur la conservation des forêts, le métro de Delhi devrait obtenir un déboisement pour l’abattage d’arbres pour son projet de phase IV. Le juge L Nageswara Rao a déclaré qu’il ne pouvait pas bloquer le développement mais qu’entre le développement et l’environnement, il doit y avoir un équilibre. Selon un rapport de la PTI, le solliciteur général Tushar Mehta, comparaissant au nom du PSU, a déclaré que le rapport de la CEC indique qu’il ne s’agit pas de terres forestières. Selon l’avocat ADN Rao, le métro de Delhi s’engage à laisser le tribunal décider si la zone de 5,33 kilomètres est forestière ou non forestière et si le SC estime qu’il s’agit d’une zone forestière, le déboisement, le boisement compensatoire ainsi que le paiement d’argent serait nécessaire. Selon le rapport, l’avocat principal Rajiv Dutta, représentant les intervenants Dr PC Prasad ainsi que l’avocat Aditya N Prasad, a fait valoir que la Haute Cour de Delhi leur avait demandé de contacter la CEC avec leur plaidoyer pour demander des instructions aux autorités, y compris le métro de Delhi, changer la nature du projet de la surface au sous-sol afin de préserver et d’améliorer la qualité de l’air ainsi que de s’assurer que le moins d’arbres soient coupés dans une ville comme Delhi où l’air est déjà sursaturé en polluants. Dutta a mentionné que la CEC n’avait pas traité les objections soulevées par ses clients ainsi que par le gouvernement de Delhi. Selon lui, puisque les arbres qui doivent être coupés pour la construction du corridor du métro de Delhi entre Aerocity et Tughlaqabad tombent dans la zone éco-sensible de Ridge et le déboisement est obligatoire. L’avocat du gouvernement de Delhi a déclaré que la société de métro doit se conformer à la loi et qu’elle doit également procéder au déboisement pour le projet. Auparavant, la Cour suprême avait accepté d’envisager d’inscrire pour une audience d’urgence le plaidoyer du DMRC alléguant que ses activités de construction en cours avaient été interrompues en raison de l’absence de l’autorisation requise pour l’abattage d’arbres. Mehta avait déclaré au tribunal suprême qu’environ 3 000 travailleurs étaient inactifs. En outre, le métro de Delhi subit une perte de 3,4 crores de roupies par jour, car aucun travail de développement n’est effectué en raison du manque d’autorisation. Selon l’officier de justice, le DMRC a déposé une demande provisoire dans un PIL en attente, intitulé TN Godavarman contre UOI, sur des questions telles que la préservation de la forêt. Des arbres doivent être coupés dans la capitale nationale pour le plan d’expansion de la phase IV du métro de Delhi. Plus de 10 000 arbres ont été identifiés par le DMRC pour être coupés pour les travaux d’agrandissement du parc Maujpur-Majlis, des corridors Janakpuri-RK Ashram et Aerocity-Tughlaqabad et n’a pas obtenu l’autorisation requise pour les couper.

