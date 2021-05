Projet de réaménagement de Central Vista: les travaux de creusement se poursuivent à Rajpath

Le réaménagement de Rajpath dans le cadre de la phase 1 du projet vise à fournir de meilleurs équipements pour les touristes et les visiteurs et à rendre la zone conviviale pour les piétons. (C’EST À DIRE)

Avec les travaux en cours à New Delhi dans le cadre du projet de réaménagement de Central Vista, le tronçon Rajpath a subi des changements radicaux. Selon un rapport d’IE, des tranchées creusées sur les bords de la route ainsi que des barrages routiers rouges ont remplacé les lampadaires et l’emblématique clôture à mailles de chaîne. En outre, la route menant au Rashtrapati Bhavan est clôturée par des panneaux jaunes portant la mention «Développement / Réaménagement de l’avenue Central Vista», mis en place par le Département central des travaux publics (CPWD). Selon les responsables de la conception, de la planification et de la gestion de HCP, le consultant en architecture du projet, les éléments de conception d’origine de la zone seront conservés intacts dans une large mesure après l’achèvement des travaux.

Selon les responsables du CPWD, bien que moins de travailleurs se soient présentés ces derniers jours, ils essaient de respecter les délais initiaux. Avec le verrouillage induit par Covid, les travailleurs ont déclaré qu’ils avaient reçu des e-pass et que depuis le verrouillage, ils recevaient un salaire journalier. Un travailleur contractuel de MTNL, Sanjay a été cité dans le rapport disant qu’il venait quotidiennement pour faire des économies au cas où les travailleurs seraient empêchés de travailler dans un proche avenir. Ils se rendent au travail et rentrent chez eux dans un deux-roues loué.

Auparavant, ils étaient huit, mais maintenant, seuls quatre travailleurs peuvent venir travailler dans un véhicule, a déclaré Sanjay. Lorsque les autres travailleurs ont essayé de venir, ils ont reçu un challan pour qu’ils ne viennent plus, a-t-il dit. Une tranchée a été creusée par quatre hommes pour enterrer les câbles souterrains existants plus loin sous terre, a déclaré Sanjay. Cela se faisait puisque les travaux d’assainissement vont bientôt commencer et que certains équipements publics pourraient être souterrains, a-t-il ajouté.

Un responsable du CPWD a déclaré que le creusement d’un passage souterrain était sur le point de commencer. Le réaménagement de Rajpath dans le cadre de la phase 1 du projet vise à fournir de meilleurs équipements pour les touristes et les visiteurs et à rendre la zone conviviale pour les piétons. Le réaménagement comprend la création de passages inférieurs à Janpath et C Hexagon croisant avec Rajpath, la rénovation des pelouses, la construction de larges allées ou sentiers parallèles à l’avenue, ainsi que le développement de ponts bas à 12 endroits sélectionnés. Certaines des autres commodités comprennent des installations d’eau potable, des zones de vente, des toilettes, des panneaux de signalisation, des places de stationnement, des éclairages et des caméras de vidéosurveillance.

De plus, avec le plan envisageant d’augmenter la couverture verte de 3 50 000 mètres carrés à 3 90 000 mètres carrés, davantage d’arbres aligneront la pelouse. En outre, une station de traitement des eaux usées sera mise en place pour le recyclage des eaux usées ainsi que des systèmes de collecte des eaux pluviales ainsi que des systèmes d’alimentation en eau dans le cadre de la phase 1 du projet.

