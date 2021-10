Projet de réaménagement de Central Vista : L&T remporte un appel d’offres pour la construction de 3 bâtiments du Secrétariat central commun

Le mois dernier, la Direction centrale des travaux publics avait revu le coût prévisionnel d’aménagement ainsi que d’entretien des trois bâtiments du Secrétariat central commun.

Projet de réaménagement de Central Vista : Mercredi, la société d’infrastructure Larsen & Toubro Limited a remporté le contrat pour la construction et l’entretien des trois premiers bâtiments du secrétariat central commun dans le cadre du projet de réaménagement de Central Vista. Selon les documents d’appel d’offres du Département central des travaux publics, la société Larsen & Toubro Limited avait proposé un montant d’environ 3 141 crores de roupies, soit 3,47 % de moins que le coût estimé. Un montant total de l’offre de Rs 31,41,99,87,657 a été soumis par l’entreprise, selon un rapport de la PTI. Les trois nouveaux bâtiments du Secrétariat central commun viendront s’installer sur la parcelle où se trouve le Centre national des arts Indira Gandhi.

Le mois dernier, le Département central des travaux publics avait révisé le coût estimé de développement ainsi que d’entretien des trois bâtiments du Secrétariat central commun à Delhi. Le coût estimé de construction et d’entretien de ces trois bâtiments a été révisé à environ 3 254 crores de Rs contre 3 408 crores de Rs. Un nouveau bâtiment du parlement est en cours de construction par Tata Projects Limited, tandis que les travaux de réaménagement de l’avenue Central Vista qui s’étend de Rashtrapati Bhavan à India Gate sont exécutés par Shapoorji Pallonji and Company Limited dans le cadre du projet de réaménagement de Central Vista.

Le réaménagement du projet Central Vista, le corridor électrique de l’Inde, prévoit un nouveau bâtiment du parlement, la rénovation du tronçon Rajpath de 3 kilomètres de long de Rashtrapati Bhavan à India Gate, un secrétariat central commun, un nouveau bureau ainsi que la résidence du Premier Ministre, et une nouvelle enclave de vice-président.

Le réaménagement de Rajpath vise à offrir de meilleurs équipements aux touristes et aux visiteurs, ainsi qu’à rendre la zone conviviale pour les piétons. La rénovation comprend la remise à neuf des pelouses, la création de passages souterrains au croisement de Janpath et C Hexagon avec Rajpath, l’aménagement de larges allées ou sentiers parallèles à l’avenue, ainsi que la construction de ponts bas à 12 endroits sélectionnés.

