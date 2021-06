Projet de réaménagement de la gare de Lucknow : la gare de Charbagh des chemins de fer indiens se refait une beauté ! RLDA flotte RFQ

Une demande de qualification (RFQ) a été lancée par la Rail Land Development Authority (RLDA).

Projet de réaménagement de la gare de Charbagh : pour le réaménagement de la gare de Lucknow d’Indian Railways, une demande de qualification (RFQ) a été lancée par la Rail Land Development Authority (RLDA). Le projet de réaménagement de la gare de Lucknow comprend un développement intégré complet ainsi que la rénovation des gares LKO (NR) et LJN (NER) ainsi qu’une parcelle de terrain commercial de 12,23 acres. Le réaménagement de cette gare se fera sur un modèle DBFOT en deux phases à un coût de Rs 556,8 crores. Dans le cadre de ce projet, des équipements de pointe tels que la séparation des arrivées et des départs, des ponts piétonniers, un hall aérien, des escaliers mécaniques et des ascenseurs, des installations propices aux voyageurs à mobilité réduite, etc., seront fournis afin d’assurer une expérience de voyage sans tracas.

Selon RLDA, la date limite de soumission des appels d’offres des soumissionnaires potentiels est le 24 juin 2021. Le coût de la phase 1 de ce projet de réaménagement est estimé à Rs 442,5 crore sur une période de trois ans alors que le coût de la phase 2 est susceptible d’encourir un montant de Rs 114,3 crores sur deux ans. Selon l’autorité, la conception doit intégrer le concept de bâtiment écologique. En outre, il adhérera à l’approche de minimisation des coûts du cycle de vie, qui sera la marque de fabrique de la gare nouvellement réaménagée. De plus, l’aspect patrimonial du bâtiment de la grande gare existante sera conservé dans le cadre de ce projet.

RLDA a mentionné que l’offre a l’intention de pré-qualifier ainsi que de présélectionner les candidats appropriés qui seront éligibles pour participer à l’étape de l’offre. Il sera obligatoire pour le concessionnaire d’entreprendre la modernisation et le réaménagement de la gare de Lucknow, y compris la « composante de la gare » ou la « composante obligatoire » ainsi que la « composante du domaine de la gare », suivis de la maintenance et de l’exploitation de la gare. Le développeur qui est sélectionné sera responsable de l’organisation et du paiement de tous les services publics. En outre, la responsabilité du développeur inclura également le paiement des taxes, des frais d’infrastructure, des frais d’examen ainsi que d’autres taxes et impôts à l’organisme local conformément aux normes en vigueur.

