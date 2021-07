Projet de règles de commerce électronique : l’organisme hôtelier FHRAI suggère que les OTA, les FSA et d’autres soient définis comme des places de marché

La fédération a cherché à résoudre les problèmes rencontrés par les consommateurs avec les places de marché, notamment les problèmes de surréservation, l’incapacité des OTA ou des FSA à desservir les clients, etc.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : L’organisme hôtelier Apex, la Fédération des associations d’hôtels et de restaurants de l’Inde (FHRAI), a déclaré mercredi qu’il avait partagé des suggestions sur les modifications proposées aux règles de protection des consommateurs (commerce électronique), 2020. Dans ses suggestions au bureau d’Anupam Mishra – co-secrétaire de le Département de la consommation du ministère de la Consommation, le FHRAI a demandé de définir les agences de voyages en ligne (OTA), les agrégateurs de services alimentaires (FSA), les services de réservation de table et les plateformes de billetterie comme des « entités de commerce électronique du marché ». Il a également suggéré que ce devrait être la responsabilité d’une entité de commerce électronique de place de marché si un vendeur enregistré auprès d’une telle entité ne livre pas les biens ou les services commandés par un consommateur en raison d’une négligence, d’une omission, etc.

Les suggestions « non seulement protègent les droits de nos clients, mais protègent également les hôtels et les restaurateurs. Les suggestions incluent la responsabilité de secours pour garantir que les entités de commerce électronique du marché agissent de manière responsable, pour héberger des hébergements légitimes basés sur des licences et des frais locaux et centraux payés, aucune indulgence dans la surréservation de biens ou de services, un programme ou des remises à offrir avec le consentement du vendeur, transparence des frais imposés aux clients, obligations des vendeurs sur le marché, entre autres », a déclaré Gurbaxish Singh Kohli, vice-président de la FHRAI dans un communiqué.

La fédération a cherché à résoudre les problèmes rencontrés par les consommateurs sur les places de marché, notamment les problèmes de surréservation, l’incapacité des OTA ou des FSA à desservir les clients, la double déduction en prélevant des frais cachés comme des frais de commodité, des frais de service (non prélevés par l’entreprise), des frais de livraison, les frais d’emballage (non prélevés par l’entreprise), les frais de transaction (pour compenser la commission de carte de crédit), les pourboires (censés être versés à leurs passagers) et les dons (censés être collectés pour différents organismes de bienfaisance).

« D’une part, au nom des remises et des programmes, ces entités de commerce électronique ou de commerce électronique de place de marché pratiquent des pratiques commerciales déloyales avec les hôtels et les restaurants et, d’autre part, ces entités prélèvent des frais illicites sur les clients tels que les frais de service, la livraison frais et frais d’emballage, entre autres. Ils facturent même aux clients des frais de transaction pour compenser les commissions de carte de crédit et des pourboires à payer à leurs passagers. La tarification à la hausse est un autre problème critique qui a été arrêté pour les opérateurs de taxi basés sur des applications, mais elle continue d’être pratiquée par les FSA », a déclaré Pradeep Shetty, co-secrétaire, FHRAI.

La FHRAI a demandé au gouvernement de protéger les hôteliers et les restaurateurs contre les pratiques commerciales déloyales, y compris les offres marketing unilatérales comprenant des remises, des remises en argent, des promotions et des programmes pouvant être en contradiction avec l’accord entre l’OTA et le propriétaire de l’hôtel ou du restaurant. Il a également cherché à résoudre le problème de « l’hébergement d’hébergements illégaux et non autorisés sur des portails qui constituent une menace pour la sécurité des consommateurs, le classement, la notation et les avis des clients contrôlés par les OTA et les FSA, le retard dans la livraison des services alimentaires en raison de l’inefficacité de l’entité de commerce électronique ou entité de commerce électronique de la place de marché.

