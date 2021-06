Projet de règles : fusions et acquisitions minières pour obtenir un coup de pouce avec le transfert de propriété

Le seul avenant est qu’un tel transfert n’entraînera pas le changement du statut des mines captives en mines marchandes ou vice-versa », a déclaré le co-secrétaire général de la FIMI, BK Bhatia.

Le ministère des Mines a proposé une série d’amendements aux règles de concession minière (MCR) pour les minéraux autres que l’énergie atomique et les hydrocarbures en vertu desquels le transfert de propriété pour tous les types de baux miniers obtenus par voie d’enchères ou de non-enchères serait autorisé. Cela devrait encourager les fusions et acquisitions dans le secteur.

Habituellement, il faut de trois à quatre ans à un soumissionnaire retenu pour acquérir la propriété d’une mine après avoir obtenu toutes les autorisations, y compris les autorisations environnementales et forestières ; les nouvelles règles signifieraient qu’il n’y aura aucun obstacle au transfert de la propriété une fois celle-ci acquise.

L’incessibilité des baux miniers a été un frein pour les investisseurs. « Conformément à la loi de 2021 modifiant la loi MMDR, le projet de règles de concession de minéraux (autres que les minéraux d’énergie atomique et hydro-carbonée) (quatrième amendement) 2021 autorise le transfert du bail minier dans tous les cas, qu’il soit mis aux enchères/non mis -mines captives. Le seul avenant est qu’un tel transfert n’entraînera pas le changement du statut des mines captives en mines marchandes ou vice-versa », a déclaré le co-secrétaire général de la FIMI, BK Bhatia.

La concession Minéraux (autres que les minéraux d’énergie atomique et hydro-carbonée), 2016, qui est maintenant proposée pour être modifiée, a permis le transfert des mines attribuées par voie d’enchères et les mines attribuées autrement que par voie d’enchères, mais uniquement celles destinées à des fins captives . “La proposition de transfert devrait favoriser les fusions et acquisitions dans l’espace minier pour lesquelles FIMI poursuit depuis longtemps”, a déclaré Bhatia.

Une proposition est également là pour permettre la cession partielle du bail minier sans aucune restriction. Selon la règle en vigueur, si un locataire veut céder le bail, il doit alors céder la totalité de la superficie du bail minier. La seule exception pour la cession partielle du bail n’est autorisée que dans le cas où le locataire n’a pas pu obtenir le déboisement pour cette zone. Cette proposition contribuera au fonctionnement harmonieux et efficace d’une mine et assurera une production stable.

En outre, le gouvernement a proposé de réduire de moitié le taux d’intérêt simple, actuellement payable à 24 % par an, sur le paiement différé de divers prélèvements et frais, notamment sur le loyer, les redevances et autres. « La baisse du taux d’intérêt pénal est une étape très bienvenue. La FIMI a poursuivi pour cela », a déclaré Bhatia.

Les modifications apportées au projet de MCR 2021 ont été proposées pour mettre en œuvre les modifications apportées en mars de cette année à la Loi de 2021 modifiant la Loi sur les mines et les minéraux (développement et réglementation). L’objectif de la modification était d’augmenter l’emploi et l’investissement dans le secteur minier. secteur. Il visait également à accélérer le rythme de l’exploration et de la vente aux enchères des ressources minérales.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.