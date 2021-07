Projet de règles sur le commerce électronique : l’organisme des commerçants CAIT suggère des modifications pour rendre les modifications proposées « plus efficaces »

Vendredi, la Haute Cour du Karnataka a rejeté la requête d’Amazon et de Flipkart qui contestait une enquête de la Commission indienne de la concurrence contre des pratiques anticoncurrentielles présumées.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT) a suggéré dimanche des modifications aux modifications proposées par le gouvernement le mois dernier aux règles de protection des consommateurs (commerce électronique), 2020. Bien que les modifications proposées soient susceptibles de faire des marchés de commerce électronique tels qu’Amazon , Flipkart et d’autres plus responsables de leurs pratiques commerciales dans le pays qui auraient été jugées injustes par le CAIT, les suggestions les rendraient « plus percutantes ». Dans une lettre à Anupam Mishra, co-secrétaire du ministère de la Consommation, le CAIT a déclaré que le projet de règles briserait les rêves de quelques entreprises de devenir une nouvelle version de la Compagnie des Indes orientales et mettrait fin au capitalisme de copinage qui existe dans l’e- actuel. paysage commercial de l’Inde.

Parmi les suggestions faites, la fourniture d’un service client ou d’un centre d’appels sans frais et l’adresse e-mail de l’entreprise, le prix total en un seul chiffre de tout bien ou service ainsi que la répartition indiquant tous les frais obligatoires et volontaires, les frais payables par vendeurs pour vendre leurs produits sur la plate-forme et tout autre service fourni par l’entité de marché de commerce électronique à publier sur le site Web par l’entité de commerce électronique.

« De nombreuses entités de commerce électronique ne disposent d’aucun service client/centre d’appels et les consommateurs ne peuvent pas contacter l’entreprise au cas où ils en auraient besoin, par exemple en cas de retard de livraison, de produits défectueux, de service après-vente, d’annulation, etc. », a déclaré le CAIT dans la lettre. Les marchés de commerce électronique offrent actuellement une option de rappel aux clients sur demande.

Le CAIT a également suggéré que les marchés de commerce électronique devraient fournir un accès basé sur des API à tous les fournisseurs de services logistiques pour une intégration rapide avec la plate-forme afin que les vendeurs puissent choisir leur fournisseur de services de manière transparente. “Cela permettra à chaque fournisseur de services tiers de s’inscrire sur la plate-forme du marché du commerce électronique, donnant aux consommateurs et aux vendeurs le choix de choisir parmi un large éventail de fournisseurs de services.”

En outre, aucune place de marché ou fournisseur de services logistiques ne devrait faire d’offres à un consommateur ou à une catégorie de consommateurs qui ne soient pas uniformément applicables à tous les vendeurs de la plate-forme, indique la lettre. Si une entité de commerce électronique de place de marché offre des remises ou des incitations aux consommateurs ou aux vendeurs pour se promouvoir, elle doit accorder ces remises sur une base non discriminatoire à tous les consommateurs ou vendeurs, selon le cas. De plus, le CAIT a déclaré que pour assurer la transparence et empêcher les subventions croisées, aucune entité de commerce électronique du marché ne sera autorisée à percevoir des frais groupés auprès des consommateurs pour les services fournis en ce qui concerne la plate-forme de commerce électronique et tout autre service non lié à l’e- plate-forme de commerce fournie par l’entité de commerce électronique ou ses parties liées ou entreprise associée.

Au début du mois, le ministère de la Consommation avait prolongé du 6 au 21 juillet le délai de retour d’informations des places de marché et autres acteurs de l’écosystème du commerce électronique au projet de règles, après qu’une prolongation a été demandée pour le partage des intrants. Vendredi, la Haute Cour du Karnataka a rejeté une requête d’Amazon et de Flipkart qui contestait une enquête de la Commission indienne de la concurrence contre des pratiques anticoncurrentielles présumées.

