Projet de remplacement pour les séries éliminatoires du LMBP 2021

Le naissant Ligue majeure de baseball professionnel (LMBP) a terminé sa première saison régulière et le Séries éliminatoires sont en vue, c’est pourquoi les équipes classées pour cette instance ont réalisé une Brouillon de remplacements Et puis on vous montre ces mouvements pour la lutte pour le championnat de cette campagne 2021.

Après 30 matchs lors de la première saison du LMBP, les quatre équipes se sont qualifiées pour les éliminatoires de 2021, faisant un brouillon de remplacements pour renforcer leurs listes et partir à la recherche de ce championnat de ligue qui a ramené au Venezuela le baseball d’été et où ces mouvements consiste à substituer un joueur de la liste active par l’une des équipes éliminées.

Quelles sont les équipes qualifiées pour les Playoffs ?

Marins de Carabobo (19-11) Sénateurs de Caracas (17-13) Guerriers de Caracas (17-13) Samanes de Aragua (14-15)

Ainsi, selon le classement, c’est ainsi que s’est déroulée la Draft des remplacements pour les premiers Playoffs LMBP.

MARINS

Il remplace Iván Andueza par Balbino Fuenmayor, de Líderes de Miranda

SÉNATEURS

Il remplace Johannes Ochoa par Jesús Sucre, de Lanceros de La Guaira

GUERRIERS

Il remplace Carlos Perdomo par Liarvis Breto, de Líderes de Miranda

SAMANE

Il remplace Daniel Jiménez par Anthony Vizcaya, de Líderes de Miranda.

Balbino Fuenmayor a été la première sélection du repêchage de substitution pour le début des demi-finales. Le choix a été fait par Marineros de Carabobo, qui était l’équipe avec le meilleur bilan de la ronde éliminatoire.

Fuenmayor a terminé la ronde régulière avec une moyenne de 0,371, 3 doubles, 5 circuits, 9 points marqués et 14 points produits, laissant un OBP de 0,436 et un SLG de 0,629, étant le leader offensif de son équipe avec seulement 19 matchs joués.

Senadores de Caracas, l’équipe qui a obtenu la deuxième place lors de la dernière journée de la phase régulière, est repartie avec l’expérience et la grande contribution défensive et offensive du receveur Jesús Sucre.

Avec des informations de Presse LMBP.