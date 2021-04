Projet de simulation de la NFL 2021: les Jaguars choisissent l’Alabama DT Christian Barmore au 25e rang

Les Jaguars sont dans un endroit vraiment intéressant avec le 25e choix. Ils ont encore beaucoup de trous sur le côté défensif du ballon et pourraient également utiliser des pièces plus explosives en attaque. Cependant, le nouvel entraîneur-chef des Jaguars, Urban Meyer, a longuement parlé de l’importance de construire et de maintenir un groupe de ligne défensive d’élite (via John Oehser):

“Je crois toujours que vous construisez votre équipe autour de la ligne défensive, puis vous reculez – c’est donc ce que nous allons faire”, a déclaré Meyer.

Les Jaguars en 2020 étaient au milieu du peloton dans le classement des taux de victoire et de course de passes d’ESPN, mais cela n’a généré que 18 sacs, bon pour la 31e place de la ligue. Contre la course, Jacksonville était tout aussi pauvre, terminant 30e de la NFL en défense contre la course. Les Jaguars ont pris quelques mesures mineures pour résoudre ce problème en ajoutant Roy Robertson-Harris et Malcolm Brown via des échanges et une agence libre, mais la ligne défensive intérieure a encore besoin d’un peu d’explosivité.

C’est là que nous arrivons à Barmore. Christian Barmore est un étudiant de deuxième année en chemise rouge de l’Université de l’Alabama qui a apparemment pris vie dans la seconde moitié de 2020. Barmore était un partant pour la première fois en 2020 et, en une saison complète, a enregistré 9,5 plaqués pour perte et huit sacs. Il a également contribué à trois échappés forcés et a été un roc pour une défense de l’Alabama qui a pris vie après avoir affronté Ole Miss.

De Ryan Day de Big Cat Country:

Si Barmore est là, c’est lui le choix. C’est un ajout solide à une ligne défensive qui a cruellement besoin de talent à chaque poste. Comme l’a souligné John Shipley, le quart-arrière est le plus grand besoin de cette liste, mais le tacle défensif n’est pas trop loin derrière.

Barmore gagne principalement avec sa taille et son athlétisme. Il a mesuré à 6’4 et pesait 310 livres à la journée professionnelle de l’Alabama, et a également couru le tableau de bord de 40 verges en 4,98 secondes. Barmore a un cadre puissamment construit et l’utilise pour se dégager facilement des blocs à l’occasion. Il a une bonne compréhension des concepts de blocage de l’intérieur de la défense et a un premier pas explosif, ce qui est évident à partir d’une division de 2,88 mètres sur 20 dans le tableau de bord de 40 mètres. Barmore clignote également des mains très violentes et puissantes contre la course et la passe, et utilise son haut du corps fort à son avantage avec une très bonne course de taureau. Barmore propose également des techniques différentes pour sa course de passe, en utilisant parfois un mouvement de nage et une côtelette croisée. L’Alabama l’a beaucoup utilisé comme trois techniques dans leur front défensif, mais est également passé à une technique unique en fonction de l’appel. Il a également montré une capacité à atteindre le QB via des cascades et des rebondissements, et à créer une pression là-bas.

L’un des problèmes majeurs avec Barmore à ce stade est la cohérence. Il a montré des éclairs de la capacité d’élite à utiliser des mouvements de nage et des côtelettes croisées le long du front défensif, mais est un passeur très basique à ce stade. Étant un partant d’un an, il va avoir besoin d’un peu de raffinement sur la technique des passes, mais cela ne devrait pas dissuader les gens de penser qu’il est l’un des meilleurs joueurs de ligne défensive intérieure de cette classe de repêchage, sinon le meilleur.

Barmore viendrait à Jacksonville et serait un partant immédiat à l’un des points de la ligne défensive intérieure. Le coordonnateur défensif Joe Cullen a déclaré que les Jaguars exécuteront une défense offensive «hybride» 3-4 et 4-3 qui veut la pénétration de ses joueurs de ligne défensifs. Barmore pourrait entrer immédiatement et commencer à la technique à trois ou glisser à une technique à cinq dans une défense 3-4. Barmore serait capable de créer des ravages et d’utiliser son athlétisme naturel pour faire des jeux, tandis que Cullen, qui est un entraîneur de ligne défensive de métier, travaille avec lui pour affiner sa technique de passe et son placement de main.

Tyson Alualu ayant choisi de ne pas signer avec Jacksonville et l’expérience Taven Bryan se terminant comme un raté, Barmore devrait être en mesure d’intervenir et de contribuer à une défense Jaguars qui sera très différente en 2021.

Meilleurs prospects restants:

Travis Etienne, RB, Clemson Terrace Marshall Jr., WR, LSU Kadarius Toney, WR, Floride Gregory Rousseau, EDGE, Miami Greg Newsome Jr., CB, Northwestern