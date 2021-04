Projet de simulation de la NFL 2021: les Panthers ajoutent le polyvalent OT Rashawn Slater au 8e rang

Les Panthers sont entrés dans l’intersaison 2021 avec des besoins pour la plupart des postes de la liste, et ils ont comblé la plupart de ces besoins via une agence libre dans une vague de mouvements qui ont amené les monteurs de lignes offensifs Pat Elflein et Cam Erving, les passeurs Haason Reddick et Morgan Fox, les secondeurs Denzel Perryman et Frankie Luvu, le receveur large David Moore, l’ailier serré Dan Arnold et le demi de coin AJ Bouye. Dans un effort pour conserver leurs plaqués de départ de 2020 sur la liste, les Panthers ont placé l’étiquette de franchise sur le plaqueur droit Taylor Moton et ont re-signé le plaqueur gauche Trent Scott pour un contrat d’un an.

Les Panthers ont fait leur plus gros élan de l’intersaison en envoyant un choix de sixième ronde en 2021, un choix de deuxième ronde en 2022 et un choix de quatrième ronde en 2022 aux Jets pour le quart-arrière Sam Darnold dans une tentative désespérée de rehausser la position de quart-arrière et de s’améliorer. sur la médiocrité qu’ils ont endurée depuis la saison 2015 MVP de Cam Newton.

Les Panthers prennent un pari sur Darnold et doivent faire ce qu’ils peuvent pour l’entourer de suffisamment de talent pour évaluer correctement s’il vaut la peine de rester au-delà de la dernière année de son contrat de recrue. Le plus grand besoin qu’ils ont actuellement est une réponse à long terme au tacle gauche (quelque chose dont ils ont besoin depuis que Jordan Gross a pris sa retraite en 2014). Les Panthers auront les deux plaqués de départ en 2021, mais les deux sont sur des accords d’un an, ils doivent donc trouver une option abordable à long terme.

Heureusement pour la Caroline, plusieurs options de qualité s’offrent à eux avec le choix n ° 8 du repêchage de la NFL 2021. Le trading pour Darnold supprime le besoin de se concentrer sur un quart-arrière avec son choix de premier tour et les ouvre à prendre l’une des meilleures options au tacle. Les quatre premiers choix du repêchage simulé des scénaristes de la SBN étaient tous des quarts, ce qui a gardé les Panthers dans le siège du conducteur pour l’un des meilleurs protecteurs de laissez-passer. Les Lions ont retiré l’un des meilleurs plaqués du tableau en sélectionnant Penei Sewell avec le choix n ° 7, laissant aux Panthers l’occasion de sélectionner le plaqueur offensif du Nord-Ouest Rashawn Slater au 8e rang du classement général.

Comment Rashawn Slater s’intègre-t-il aux Panthers?

Slater donne aux Panthers quelque chose dont ils ont désespérément besoin: un tacle de qualité sur un contrat pluriannuel. Slater peut jouer à la fois aux tacles gauche et droit, ce qui donne aux Panthers une polyvalence indispensable sur leur ligne offensive. Si les Panthers ne sont pas en mesure de signer un contrat à long terme avec Taylor Moton, ils peuvent déplacer Slater vers le plaqueur droit si nécessaire, ou ils peuvent laisser Slater au plaqueur gauche s’ils sont capables de garder Moton sur la liste. Avoir Trent Scott sur un contrat d’un an donne également aux Panthers la possibilité de faciliter Slater dans la position sans avoir à le nourrir immédiatement aux loups. Après avoir choisi de ne pas participer à la saison 2020, Slater bénéficierait d’une situation où il n’aurait pas à commencer le jour 1, et les Panthers lui fourniraient cet environnement.

L’analyste du repêchage de la NFL, Lance Zeirlein, partage son analyse ci-dessous:

Son cadre compact porte une force de jeu qui peut être classée dans la catégorie «homme adulte» … Slater fonctionne avec confiance et un mouvement efficace qui le place en position de faire son travail sur la plupart des clichés. Son manque de longueur amènera certaines équipes à le considérer comme un garde, mais le jeu de jambes et le talent à l’extérieur pourraient valoir la peine de lui permettre de le prouver au tacle en premier. Sa combinaison de force, de capacité athlétique et de traitement rapide devrait faire de lui l’un des choix de ligne offensive les plus sûrs de ce repêchage et un débutant précoce.

Les Panthers ont leur gars au poste de quart avant le repêchage, et maintenant ils doivent utiliser leurs ressources pour construire une équipe autour de lui afin de libérer son potentiel inexploité. Cela commence par lui donner une ligne offensive pour le garder protégé dans la poche afin qu’il puisse lire correctement le terrain et faire des jeux, et ajouter une perspective de tacle polyvalent comme Slater est un excellent premier pas dans cette direction.

Même dans le pire des cas où Slater doit se déplacer à l’intérieur pour garder, cela donne toujours aux Panthers un potentiel de départ de cinq ans sur la ligne offensive, ce pour quoi ils peuvent toujours trouver de la place sur leur liste.

Meilleures perspectives restantes:

Jaylen Waddle, WR, Alabama Micah Parsons, LB, Penn State Kwity Paye, EDGE, Michigan Christian Darrisaw, OT, Virginia Tech DeVonta Smith, WR, Alabama