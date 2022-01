Projet de simulation de la NFL 2022 : projection complète du premier tour

La saison régulière de la NFL est dans les livres, le football universitaire a couronné son champion national. Il est maintenant temps de se tourner vers le repêchage de la NFL. À l’heure actuelle, il s’agit d’un aperçu très, très précoce avant les jours de moissonneuse-batteuse et de pro, qui peut aussi parfois conduire à l’examen le plus précis du projet.

Cela arrive à un moment où nous tombons amoureux des éléments mesurables et rêvons de possibilités, en nous concentrant plutôt uniquement sur qui a produit et qui ne l’a pas fait au cours de sa carrière universitaire. C’est peut-être le meilleur moment pour regarder la classe.

Projet simulé de la NFL 2022

Choisir le poste de joueur de l’équipe Besoins principaux de l’école Choisir le poste de joueur d’équipe Besoins principaux de l’école

1

Jacksonville Jaguars Evan Neal OT Alabama OL, WR

2

Detroit Lions Aidan Huchinson DE Michigan WR, EDGE

3

Houston Texans Kyle Hamilton S Notre Dame DB, DL

4

Jets de New York Derek Stingley Jr. CB LSU WR, CB

5

Giants de New York George Karlaftis DE Purdue OL, EDGE

6

Carolina Panthers Charles Cross OT Miss. État OL, QB

sept

Giants de New York 1 Kenny Pickett QB Pittsburgh OL, EDGE

8

Atlanta Falcons Malik Willis QB Liberty EDGE, OL

9

Denver Broncos Kayvon Thibodeaux DE Oregon QB, LB

dix

New York Jets 2 Garrett Wilson WR Ohio State WR, DB

11

Équipe de football de Washington Tyler Linderbaum C Iowa QB, OL

12

Vikings du Minnesota Andrew Booth Jr. CB Clemson CB, EDGE

13

Cleveland Browns DeMarvin Leal DL Texas A&M DT, WR

14

Ravens de Baltimore Ikem Ekwonu OT NC État OL, DT

15

Eagles de Philadelphie 3 David Ojabo DL Michigan EDGE, S

16

Philadelphia Eagles 4 Devin Lloyd LB Utah EDGE, S

17

Los Angeles Chargers Jameson Williams WR Alabama DT, WR

18

Saints de la Nouvelle-Orléans Chris Olave WR Ohio State QB, WR

19

Philadelphia Eagles Ahmad Gardner CB Cincinnati EDGE, S

20

Pittsburgh Steelers Matt Corral QB Ole Miss QB, OL

21

Patriots de la Nouvelle-Angleterre Roger McCreary CB Auburn DB, WR

22

Miami Dolphins 5 Kenyon Green OL Texas A&M OL, RB

23

Raiders de Las Vegas Jahan Dotson WR Penn State WR, DT

24

Cardinals de l’Arizona Kaiir Elam CB Floride DB, DL

25

Bengals de Cincinnati Daxton Hill CB Michigan DB, OL

26

Bills de Buffalo Jaxson Kirkland OL Washington OL, DL

27

Detroit Lions 6 Carson Strong QB Nevada WR, EDGE

28

Cowboys de Dallas Trent McDuffie CB Washington DB, DL

29

Kansas City Chiefs Treylon Burks WR Arkansas DB, OL

30

Tampa Bay Buccaneers Derion Kendrick CB Géorgie OL, CB

31

Tennessee Titans Zion Johnson OL Boston College OL, TE

32

Green Bay Packers Drake London WR USC WR, EDGE

1 De Chicago en draft trade pour sélectionner Justin Fields

1 De Seattle dans le commerce de Jamal Adams

3 De Miami dans le commerce pour sélectionner Jaylen Waddle

4 De Colts en échange pour Carson Wentz

5 De 49ers dans le commerce à sélectionner Trey Lance

6 De Rams en échange pour Matthew Stafford

Les Jaguars comprennent ce qui est nécessaire

Le sommet de ce repêchage est très lourd en défense, mais aussi enivrant que puisse être un lanceur de passes, Jacksonville doit mieux soutenir Trevor Lawrence. Evan Neal est un monstre athlétique qui peut fournir une montagne de protection littérale à 6’7, 341 livres, mais Neal se déplace comme un homme 70 livres de moins que son poids.

C’est une décision qui, je pense, a beaucoup de sens, et les Jaguars pourraient échanger un peu et toujours prendre Neal – mais c’est une simulation sans échange, donc je l’appelle comme je le vois.

Que se passe-t-il avec les QB?

La classe QB 2021 est sauvage. Nous sommes pris en sandwich entre un an avec des QB universitaires incroyables qui n’ont vraiment épaté personne au cours de leurs saisons de recrue, et avant 2023 lorsque CJ Stroud et Bryce Young entrent dans le repêchage.

Cela rend la sélection d’un QB cette année une proposition risquée, mais je pense toujours que nous voyons quelques équipes lancer les dés sur la position. Gardez à l’esprit que Joe Burrow et Matthew Stafford ne sont que deux gars qui sont sortis lors de prétendus repêchages QB «faibles».

J’ai encore quatre QB au premier tour parce qu’il y a beaucoup d’équipes QB dans le besoin que je pouvais voir appuyer sur la gâchette. C’est juste la nature du poste : continuez à rédiger jusqu’à ce que vous en trouviez un.

Kayvon Thibodeaux où ?

Je sais que cela va provoquer une certaine angoisse. Si vous regardez la plupart des moqueries, Thibodeaux fait partie des trois premiers. Voici ma pensée : il est brillant, et il est brut. Thibaodeaux s’appuie sur l’athlétisme brut et non sur la technique pour générer sa pression. Nous avons vu ce travail dans le passé, nous l’avons également vu exploser au visage des équipes de rédaction.

C’est pour cette raison que je le fais glisser un peu plus bas. Certainement pas hors du top 10, mais à Denver où je pense qu’il peut devenir un remplaçant naturel de Von Miller et sa capacité est trop bonne pour être laissée de côté.

La ligue de passage

Alors que le haut du repêchage est lourd, nous allons voir plus de mouvement vers la fermeture de la passe. J’ai neuf joueurs du secondaire au premier tour, ce qui semble ridicule – mais cela a toujours été une classe profonde pour les arrières défensifs, et tout le monde dans la NFL sait dans quelle direction se dirige la ligue.

Gardez un œil sur Carson Strong

Le QB du Nevada J’ai choisi les Lions comme un investissement à faible risque pour l’avenir. C’est aussi un cas où je pouvais le voir voler dans les planches et dans le top 10 au moment où tout cela est terminé.

Les scouts vont tomber amoureux du cadre, de la précision et de la prise de décision de Strong. Il a un gros bras, et bien qu’il soit un passeur de poche traditionnel sans aucune menace courante à proprement parler, Strong avait beaucoup de responsabilités avant la prise de vue pour lire la couverture et faire le travail.

Je pense que Dan Campbell est un gars de la vieille école. Strong est un QB à l’ancienne. Je pouvais aussi voir beaucoup d’équipes l’apprécier suffisamment pour le faire monter en haut du tableau après les entraînements.