Projet de train à grande vitesse : les travaux s’accélèrent

Avec le processus d’acquisition de terrains achevé dans le Gujarat et la DNH, et des contrats civils pour la plus grande partie de sa durée attribués, le projet est prêt à progresser rapidement.

Par Nayan Dave

Les travaux d’infrastructure pour le premier projet de train à grande vitesse de l’Inde entre Mumbai et Ahmedabad ont été mis sur la voie rapide après l’achèvement du processus d’acquisition de terres dans le Gujarat et le territoire de l’union de Dadra et Nagar Haveli (DNH), comme l’a déclaré récemment le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw, le projet manquera la date limite initiale de décembre 2023 en raison de problèmes d’acquisition de terres dans le Maharashtra et de retards causés par Covid-19.

Alors que l’acquisition de terres dans le Maharashtra voisin a été plus lente, la National High Speed ​​Rail Corporation Limited (NHSRCL) – l’agence d’exécution du projet « 1.10-lakh-crore – a lancé le processus de construction d’un tunnel entre le complexe souterrain Bandra-Kurla ( BKC) et Shilphata à Mumbai. Un haut responsable du NHSRCL a déclaré que le processus d’appel d’offres pour huit nouveaux appels d’offres avait été lancé, dont celui d’un tunnel à Mumbai et d’un institut de formation à Vadodara. Alors que la plupart des travaux préparatoires ont été posés au Gujarat jusqu’à présent, le NHSRCL accélère les activités liées à la construction dans le Maharashtra, dit-il.

Près de 78 % (sur un total de 825 hectares) des terres nécessaires au projet ont été acquis, a déclaré Sushma Gor, porte-parole de la NHSRCL, ajoutant : « en ce qui concerne le Gujarat et le DNH, 98 % et 100 % des terres ont été acquises. , alors que le chiffre est de 39% pour le Maharashtra. Les marchés civils pour 68 % du tracé du corridor (près de 344 km) ont déjà été attribués. Il s’agit notamment de contrats pour la construction de sept stations HSR dans le Gujarat et le dépôt de Surat. Les travaux de génie civil tels que la coulée et l’érection des poutres, des segments et des piles du viaduc progressent. Le hub passagers de Sabarmati prend également forme et devrait être achevé d’ici la fin de 2022. » Une équipe très technique a également été déployée pour la construction d’un tunnel sous la mer de 18 km de long dans le Maharashtra.

Le responsable indique que toutes les autorisations réglementaires relatives à la faune, aux zones de régulation côtière (CRZ) et aux réglementations forestières ont été obtenues par la NHSRCL. De plus, plus de 1 340 services publics, sur un total de 1 651 services publics qui doivent être déplacés pour le projet, ont été déplacés au Gujarat et au Maharashtra.

Sur les 508 km du corridor du train à grande vitesse Mumbai Ahmedabad (MAHSR), 348,04 km tombent dans le Gujarat, 4,3 km dans le DNH et près de 155 km dans le Maharashtra. Plus de 90 % du corridor entre Sabarmati (Ahmedabad) et BKC (Mumbai) serait surélevé. La NHSRCL a divisé le tronçon entre Ahmedabad et Mumbai en 27 segments pour faciliter le travail, a déclaré le responsable, ajoutant que des appels d’offres pour 18 de ces segments, évalués à plus de Rs 60 000 crore, ont été lancés. Larsen & Toubro a obtenu deux contrats d’une valeur de Rs 32 175 crore pour la construction d’un viaduc surélevé de 319 km entre Ahmedabad et le village de Zaroli dans le district de Valsad, près de la frontière du Maharashtra.

Avec des trains roulant à une vitesse de 320 km/h, le corridor aurait 35 trains circulant par jour dans chaque sens, à une fréquence de 20 minutes en heures de pointe et 30 minutes en heures creuses. Le trajet complet de 508 km prendra 2 heures et 57 minutes. Le NHSRCL a prévu un tarif de 3 000 à 5 000 Rs pour un voyage de bout en bout. L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) accorde un prêt bonifié de Rs 88 000 crore à 0,1% d’intérêt pour financer le projet. Les chemins de fer indiens fourniraient 17 000 crores de Rs, les 5 000 crores restants provenant du Gujarat et du Maharashtra.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.