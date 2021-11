Projet de train à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad : un protocole d’accord a été signé avec l’agence japonaise pour la conception des travaux de voie ferrée à grande vitesse

La NHSRCL a signé un protocole d’accord (MoU) avec l’agence japonaise – Japan Railway Track Consultant Company (JRTC)

Projet de couloir ferroviaire à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad : récemment, pour le prochain projet de couloir ferroviaire à grande vitesse Mumbai – Ahmedabad, l’agence d’exécution du premier projet de train à grande vitesse de l’Inde, la National High Speed ​​Rail Corporation Limited (NHSRCL) a signé un protocole d’accord (MoU ) avec l’agence japonaise Japan Railway Track Consultant Company (JRTC) pour la conception des travaux de voie ferrée à grande vitesse (HSR) pour le lot T 3 (couvrant une distance de 116 kilomètres entre Vadodara et Sabarmati Dépôt et atelier dans l’État du Gujarat ). Selon le NHSRCL, le JRTC fournira la conception détaillée ainsi que les dessins des composants de la voie ferrée à grande vitesse tels que la disposition des dalles de voie, l’assise de la voie RC et le rail soudé en continu (CWR), etc.

Rajendra Prasad, directeur de projet, NHSRCL, s’exprimant sur l’événement de signature du protocole d’accord, a déclaré que cette signature du protocole d’accord est l’aboutissement du travail acharné des équipes du JICC, du JRTC ainsi que du NHSRCL. Pour ce genre de travail hautement technique, le JRTC est la seule agence spécialisée et avec la coopération de cette agence, le NHSRCL espère finaliser rapidement la conception des voies.

La cérémonie de signature du protocole d’accord a également été suivie par l’ISAO Horiyama, président du JRTC, HLSuthar, directeur exécutif principal/conception du NHSRCL, ainsi que d’autres hauts fonctionnaires du NHSRCL, du JRTC et du JICC. Auparavant, l’agence d’exécution du projet de corridor ferroviaire à grande vitesse Mumbai – Ahmedabad – NHSRCL a signé un protocole d’accord pour la conception de la voie ferrée à grande vitesse ainsi que les travaux de voie pour le paquet T 2 (section de 237 kilomètres de long) entre les villes de Vadodara et Vapi dans l’état du Gujarat.

Sur le corridor ferroviaire à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad, les services de train à grande vitesse fonctionneront à une vitesse de 320 km/h, couvrant une distance de 508 kilomètres et jusqu’à 12 stations. Selon la société, il y aura jusqu’à 35 trains par jour dans une direction, avec une fréquence de 20 minutes aux heures de pointe et de 30 minutes aux heures creuses.

