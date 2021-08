Projet DFC : merveille d’ingénierie dans l’Haryana ! Viaduc de 2,75 km aménagé sur le tronçon Dadri-Rewari ; voir les fonctionnalités

La DFCCIL est en train de construire le corridor de fret dédié de l’Ouest (itinéraire de 1506 kilomètres de long) et le corridor de fret dédié de l’Est (itinéraire de 1875 kilomètres de long).

Projet de couloir de fret dédié : une merveille d’ingénierie en Haryana ! La Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) a récemment développé un viaduc de 2,75 km de long et (jusqu’à) 25 mètres de haut sur la section Dadri – Rewari du Western Dedicated Freight Corridor à Sohna, dans l’Haryana. Selon DFCCIL, le PSU qui exécute l’ambitieux projet de couloir de fret dédié (DFC) des chemins de fer indiens, le viaduc assure une plus grande circulation d’air, la disponibilité de la lumière du soleil et moins d’impact environnemental sur l’habitat environnant par rapport à un remblai en terre en réduisant l’excavation. Le DFCCIL a en outre déclaré que dans une zone urbaine en expansion rapide comme Sohna, une circulation libre réduisant les perturbations sur les routes existantes, de larges possibilités de développement routier futur, est également possible.

Dans le cadre du projet DFC des chemins de fer indiens, la DFCCIL construit le corridor de fret dédié à l’ouest (itinéraire de 1506 kilomètres de long) et le couloir de fret dédié à l’est (itinéraire de 1875 kilomètres de long), y compris la section PPP entre Sonnagar et Dankuni. Le corridor de fret dédié à l’Est commence à Sahnewal près de la ville de Ludhiana au Pendjab et se termine à Dankuni dans l’État du Bengale occidental. Le corridor de fret traversera les États du Pendjab, de l’Uttar Pradesh, de l’Haryana, du Jharkhand ainsi que du Bihar.

Le Western Dedicated Freight Corridor reliera Dadri, dans l’État de l’Uttar Pradesh, au port Jawaharlal Nehru (JNPT) dans la capitale financière, Mumbai. Ce corridor de fret traversera les États de l’Haryana, de l’Uttar Pradesh, du Rajasthan, du Gujarat et du Maharashtra. Jetez un œil à certains des objectifs clés du projet DFC :

Décongestion du réseau des chemins de fer indiensAugmentation de la vitesse moyenne des trains de marchandises de 25 km/h à 70 km/hFonctionnement de trains lourds et charge globale de 13 000 tonnesFacilitation de l’exploitation de trains de conteneurs plus longs (1,5 kilomètre de long) et à double pileLiaison des ports existants ainsi que des zones industrielles pour des marchandises plus rapides ‘ transportSystème de transport ferroviaire respectueux de l’environnement et économe en énergie selon les normes mondialesAugmentation de la part du rail de 30 % à 45 %Réduction des coûts logistiques du transport

