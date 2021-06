Projet d’infra futuriste pour élever le rang d’Udaipur dans le cadre de la mission Smart City

L’entreprise détient un record sans accident depuis près de quatre décennies dans la construction de projets de téléphériques et de téléphériques à plusieurs endroits en Inde et à l’étranger.

Dans le classement en ligne publié par le gouvernement de l’Union, quatre des villes du Rajasthan, Udaipur, Kota, Ajmer et Jaipur, se sont classées 8e, 11e, 29e et 36e parmi les 100 villes intelligentes du pays. Alors que le gouvernement s’efforce d’améliorer les infrastructures des villes, des acteurs privés exécutent des projets d’infrastructure futuristes qui rendront les activités régulières pratiques pour les citoyens et ajouteront de la valeur au tourisme.

Dans cette direction, Damodar Ropeway and Infra Limited (DRIL) investira environ Rs. 20 crores pour réaliser le projet de téléphérique, dont l’achèvement est prévu d’ici la fin de 2022. Le téléphérique prévu par DRIL ajoutera des plumes au cap d’Udaipur, se classant 8e parmi les 100 villes intelligentes du pays, qui a toujours été populaire en tant que destination touristique pittoresque en raison des magnifiques palais et du deuxième plus grand lac artificiel d’eau douce d’Asie.

La société a choisi deux emplacements importants pour le projet : le célèbre lac Fateh Sagar et l’ancien temple Neemach Mata situé sur une colline sur les rives du lac. Le téléphérique de 430 m de long commencera près de l’auberge SCERT, du lac Fatehsagar, et se terminera au temple Neemach Mata à Hill Top.

L’entreprise détient un record sans accident depuis près de quatre décennies dans la construction de projets de téléphériques et de téléphériques à plusieurs endroits en Inde et à l’étranger. « Nous voulons contribuer de manière significative à la campagne nationale de« Make in India », en utilisant des matières premières indigènes, en employant des ouvriers du bâtiment locaux, des ingénieurs civils indiens et en établissant des projets conformément aux directives du gouvernement», déclare Aditya Chamaria, directeur général de Damodar Ropeways & Infra Ltd.

Les principaux téléphériques en Inde construits par Damodar Ropeways sont – Ropeway at Science city, Kolkata, Ropeway at Maihar, Satna, MP, Naina Devi, HP, Gangtok, Sikkim, Namchi, Vaishnodevi, Tawang, Trikut et bien d’autres. Les acteurs indiens tels que DRIL avec des décennies d’expérience ont le potentiel de redéfinir les déplacements dans les villes urbaines avec un impact positif sur l’environnement en réduisant l’empreinte carbone.

