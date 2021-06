Projet du canal Indira Gandhi : comment ses travaux de restauration au Rajasthan et au Pendjab ont été réalisés en un temps record

in

Pour atteindre l’objectif à temps, des milliers de travailleurs, ainsi que des représentants du gouvernement, ont travaillé 24 heures sur 24 en suivant des protocoles Covid stricts.

Nouveau record dans le projet du canal Indira Gandhi : au milieu de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, les États du Rajasthan et du Pendjab ont accompli des travaux de génie civil pour restaurer environ 70 kilomètres des canaux d’alimentation et du canal principal du projet du canal Indira Gandhi en un temps record de 60 jours. C’était une tâche difficile car les réparations nécessitaient la fermeture des canaux, tandis que 1,75 crore de personnes, de nombreux bovins, le cantonnement de l’armée le long de la frontière internationale ainsi que des milliers d’hectares de fermes dans l’État du Rajasthan dépendaient des canaux pour l’eau. La pandémie de COVID-19 a ajouté plus de défis aux travaux de restauration. La réhabilitation du système était nécessaire de toute urgence car le revêtement des canaux avait été gravement endommagé en raison de l’écoulement continu. Ainsi, pour atteindre l’objectif à temps, des milliers de travailleurs, ainsi que des représentants du gouvernement, ont travaillé 24 heures sur 24 en suivant des protocoles Covid stricts.

Pour les travaux de restauration du canal, l’alimentation Rajasthan du projet de canal Indira Gandhi a été fermée et cela a eu un impact direct sur les besoins en eau potable, en irrigation, en cantonnement de l’armée le long de la frontière internationale ainsi qu’en usages industriels dans les districts frontaliers de l’État. Le gouvernement du Rajasthan avait élaboré un plan d’urgence pour l’eau d’une durée de soixante jours pour ces zones et défini un délai strict pour les travaux de réparation du tronçon de 90 km de la conduite d’alimentation et du canal principal Indira Gandhi.

Pendant la fermeture de 60 jours du 30 mars au 28 mai 2021, le regarnissage d’un tronçon de près de 23 km de long, coûtant un montant de Rs 202,92 crore, a été exécuté avec succès par le Pendjab et pendant la période de fermeture de 30 jours du 29 avril au 28 mai 2021, le regarnissage d’environ Un tronçon de 47 km de long, d’un coût de 238 crores de Rs, a été exécuté avec succès par l’État du Rajasthan.

Une autre tâche importante était que le canal d’alimentation avait une largeur de lit d’environ 40 mètres avec une hauteur de pente latérale de 11,5 mètres. Le bétonnage au lit devait se faire en trois bandes. Ainsi, chaque jour, environ 13650 mètres cubes de béton devaient être posés. Pour accomplir la tâche, un plan de travail en trois équipes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a été exécuté par le Projet de restructuration du secteur de l’eau du Rajasthan pour les zones désertiques (RWSRPD). En conséquence, l’installation et la mise en service d’environ 81 centrales à béton, jusqu’à 320 mélanges de transit, 150 finisseurs ainsi que le déploiement de plus de 3 500 travailleurs qualifiés et semi-qualifiés ont été effectués avec l’aide de 73 entrepreneurs.

