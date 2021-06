Projet ferroviaire de banlieue de Bengaluru : tout savoir sur le chemin de fer le plus intégré d’Inde

Rail Infrastructure Development Company, Karnataka, (K-RIDE) est en charge de la conceptualisation et de la mise en œuvre du projet.

Le projet ferroviaire le plus intégré d’Inde arrive bientôt ! Les travaux sur le projet ferroviaire de banlieue de Bengaluru devraient commencer dans trois mois. Le projet, qui a été proposé pour la première fois en 1983 et a été l’un des rêves du gouvernement du Karnataka, devrait être achevé d’ici 2026 pour un coût estimé de Rs 15 767 crore. Le projet ferroviaire de banlieue de Bengaluru (BSRP) vise à relier la capitale du Karnataka à ses communes satellites, à ses banlieues, ainsi qu’aux zones rurales environnantes par un système de transport rapide par rail. Le projet ferroviaire, avec des trains à courant alternatif et des trains de type métro, devrait traverser le réseau et fournir un mode de transport plus rapide, plus sûr et plus confortable à plusieurs navetteurs ruraux et urbains, selon des responsables cités dans un rapport d’IE.

Qui est chargé de conceptualiser et de mettre en œuvre le projet ferroviaire de banlieue de Bangalore ?

Une coentreprise du gouvernement du Karnataka et du ministère des Chemins de fer de la Compagnie de développement de l’infrastructure ferroviaire, Karnataka (K-RIDE) est chargée de conceptualiser et de mettre en œuvre le projet.

Quelles zones le projet ferroviaire reliera-t-il ?

Selon le dernier plan directeur du BSRP, le projet s’étendra sur 148,17 kilomètres. Il impliquera 57 stations réparties sur quatre corridors. Le BSRP devrait relier Bengaluru à sa périphérie dans six directions – vers Devanahalli (côté Kolar), Kengeri (côté Mysuru), Rajanukunte (côté Doddaballapura), Chikkabanavara (côté Tumakuru), Whitefield (côté Bangarapet) et Heelalige.

Comment s’appellent les quatre couloirs ?

Les quatre couloirs du BSRP ont été nommés d’après des fleurs régionales communes trouvées dans et autour de la ville de Bengaluru : Mallige (Chameli), Sampige (Champa), Kanaka (Priyardarsha), Parijata (Prajakta). Les premières lettres de ces variétés de fleurs régionales ont été regroupées sous le nom de « Samparka », ce qui signifie connectivité en kannada.

Le corridor 1 (Sampige) relie KSR Bengaluru City (Majestic) à Devanahalli. Il couvre 15 stations et parcourt 41,40 kilomètres. Le corridor-2 (Mallige) reliera les zones entre le terminal de Baiyappanahalli et Chikkabanavara, couvrant 14 stations et s’étendant sur 25 kilomètres. Le corridor-3 (Parijata) aura une longueur de 35,52 kilomètres. Il couvrira 19 stations entre Kengeri et Whitefield. Tandis que Corridor-4 (Kanaka) disposera de 19 autres stations reliant la route ferroviaire restante longue de 46,24 km.

Quel est l’objectif du BSRP ?

Selon les responsables de K-RIDE, le projet assurera la connectivité, des déplacements économiques, la commodité, la stimulation commerciale, la convergence et un mode de mobilité durable. De plus, les tarifs devraient être rentables. En outre, le réseau ferroviaire de banlieue de Bangalore devrait intégrer plusieurs modes de transport. Dans plus de 60% de ses gares, les voyageurs pourront échanger avec d’autres modes de transport comme les chemins de fer indiens et le métro, ont expliqué les responsables. Une fois mis en service, BSRP devrait desservir environ 10 lakhs par jour. En outre, il est dit que le projet s’avérera être une solution de mobilité durable mettant fin aux problèmes de circulation de Bengaluru dans une large mesure et réduira l’empreinte carbone de la ville.

Qu’est-ce qui sera proposé par les Smart Station Hubs ?

Selon le rapport, K-RIDE prévoit de faire évoluer les 57 stations du BSRP vers des hubs commerciaux intégrés (pôles de gares intelligentes) où les gens peuvent travailler, faire leurs achats, manger, se garer et commercer. Les responsables de K-RIDE ont déclaré que ces hubs à plusieurs étages soutiendront plusieurs entreprises, monétiseront les parcelles de terrain dans et autour des zones de la gare, utiliseront l’espace aérien pour des activités commerciales et permettront le rail-à-rail, le rail-air et le rail- passage au métro. En outre, ces hubs devraient abriter des activités de vente au détail et de shopping, des parkings, des espaces de travail plug-and-play, des espaces d’accueil et de congrès.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.