projet immersif pour rapprocher les montagnes de tout le monde

27/05/2021 à 10h12 CEST

Sport.es

Salomon présente son dernier projet, Montagnes Salomon 360º né de l’idée de rapprocher les montagnes de tout le monde, sans barrières, de partout et à tout moment.

En 2020, le équipe Salomon a pris des photos et filmé avec la technologie 360º certains des sommets les plus emblématiques des Pyrénées et à travers Google Street View il les a rendus accessibles à tous. Maintenant, les routes vers les sommets de la Monte Perdido, Pica d’Estats, Pic de Pessons et le Pedraforca sont disponibles pour consultation via Google.

L’idée de ce projet est née pendant la pandémie, avec la volonté de rapprocher les montagnes de ceux qui ne pouvaient pas en profiter. Après avoir enregistré le cheminement de carrière du Marathon de montagne Zegama Aizkorri au format 360º, Salomon avait l’équipe technique et l’expérience pour faire les enregistrements et sans hésitation ils ont décidé de le réaliser.

Les images ont été prises avec un appareil photo Insta 360 pro, incorporant 7 lentilles et permet la prise de vue en 8K. Le résultat est des images de haute qualité qui parviennent à transporter l’utilisateur à la montagne permettant une vue immersive à 360 ° des différentes ascensions. Derrière la caméra se trouve Bienne Ràfols, de l’équipe Salomon Espagne, qui a réalisé les différentes ascensions sur un total de 72 km avec 5 200 mètres de dénivelé positif, consacrant 24 heures de tournage réparties sur 4 jours. «Le principal défi lors des enregistrements était la durée des batteries, de trois heures chacune, en plus, à différents points de l’itinéraire le GPS ne recevait pas correctement le signal et j’ai dû le répéter & rdquor;, explique Ràfols, qui suscita la curiosité du reste des alpinistes avec qui il était.

Et c’est que ce projet donne la possibilité de découvrir des paysages uniques de chez soi et met des informations utiles à la disposition de l’utilisateur avant de se lancer dans de nouvelles aventures. C’est un outil conçu non seulement pour préparer les itinéraires à l’avance ou faire un bon planning, mais aussi découvrir de nouveaux coins, et donner la possibilité d’aller à la montagne à tous ceux qui en raison de leur situation ne peuvent pas le faire en personne. Ràfols, qui avait déjà fait l’ascension à Pedraforca avec sa fille et sa grand-mère de 81 ans, a pensé à elle avec ce projet. Ainsi, il a pu lui montrer le parcours visible sur l’outil et qu’elle n’avait pas pu effectuer en raison de sa difficulté technique.