Projet Jason Kidd aux Dallas Mavericks avec Doncic Porzingis

Changement de cap sur le banc Les francs-tireurs de Dallas et beaucoup s’attendaient à ce que le projet de franchise sportive texane connaisse également un tournant radical, avec Kristaps Porzingis comme un excellent candidat pour sortir. La mauvaise performance du Letton, ses doutes sur la condition physique et les mauvaises relations avec Luka doncic, ils l’ont placé sur la rampe de sortie, mais Jason gamin Il a analysé l’avenir immédiat de sa nouvelle équipe et semble compter sur le bon Porzingis de tous. L’ancien meneur de jeu légendaire de la NBA a beaucoup de travail devant lui s’il veut rendre le jeu des deux stars compatible et, surtout, récupérer le joueur letton pour la cause. C’est ainsi qu’il s’exprime sur ESPN.

“Nous allons voir un Kristaps très différent de la saison dernière. Il est en bonne santé et a une excellente occasion de travailler dur tout au long de l’été. Je le vois enthousiasmé par la possibilité de revenir à son meilleur niveau et je pense qu’il a un certain nombre de compétences. que très peu de joueurs de la ligue possèdent. Mon sentiment est que leur jeu est parfaitement compatible avec celui de Luka doncic“, dit un Kidd qui connaît bien Porzingis et qui a fait de son retour une priorité. De plus, il n’est pas étranger au charisme et au talent du Slovène. ” Luka est spécial, il a très faim d’être encore meilleur. J’espère continuer à l’aider dans sa progression”, a déclaré l’un des meilleurs meneurs de l’histoire de la NBA.

Jason Kidd, préoccupé par la santé mentale

Interrogé sur son expérience qui pourrait être améliorée sur les bancs auparavant et sur un aspect qu’il considère vital pour que le correcteur devienne Les francs-tireurs de Dallas, Kidd surpris avec une réflexion énergique. “Ma carrière d’entraîneur n’a pas été parfaite, mais nous apprenons de nos erreurs. J’ai été captivé par le fait que la franchise ait un psychologue mental parce que je pense qu’il est très important pour tout le monde de parler de nos problèmes, de les accepter et d’y faire face. Il est un outil qui m’a, je suis ravi et je pense qu’il peut nous aider beaucoup en équipe dès la minute 1, ” a déclaré un Jason gamin qu’il devra former son équipe pour la saison prochaine.