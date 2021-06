Projet Lincoln 2.0 ? MSNBC se rapproche d’un autre groupe d’arnaqueurs haïssant les renards ⋆ 10z viral

Tard lundi sur MSNBC, Lyin’ Brian Williams a terminé la 11e heure en soufflant sur une prétendue injustice commise contre le « ardemment anti-Trump » « comité d’action politique libérale » appelé MeidasTouch par les soi-disant ennemis du peuple de Fox News.

Leur crime ? Fox aurait nié une publicité destinée à enrichir davantage le groupe avec des dollars de la Résistance doux et doux qui se sont fait passer pour une vidéo sérieuse et sobre sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole.

Comme nous l’apprendrons, même le Rolling Stone d’extrême gauche vu à travers l’écran de fumée et diagnostiqué eux comme des escrocs désespérés et assoiffés de plus de division et de haine de l’ère Trump. Et lorsqu’il a été contesté, MeidasTouch les a brutalement harcelés et a même menacé de poursuites judiciaires.

En d’autres termes, c’était le genre de comportement qu’ils avaient prétendu détester à propos de Team Trump. Ou, pour être encore plus direct, considérez cela comme un comportement de Mean Girls prépubères déguisées en homélie du pape.

Où avons-nous vu cela avant? Eh bien, nous l’avons fait avec le Lincoln Project, un groupe libéral avec lequel MSNBC était complètement au lit car ils employaient de nombreux responsables actuels et anciens du Lincoln Project, les gardant comme du papier peint. Cela a continué même après qu’ils ont été exposés comme des fraudes et une façade pour le co-fondateur John Weaver’s affinité sexuelle pour les garçons mineurs.

Mais revenons à MeidasTouch, Lyin’ Brian a même lu à haute voix leur tweet avant de lire la vidéo :

S’il s’agissait d’informer, ils l’auraient fait. Mais notez comment dans des tweets comme celui-ci (et d’autres) qu’ils demandent sans vergogne des dons. Pas d’accord avec eux ? Eh bien, alors vous êtes l’ennemi.

Avec des publicités comme celle-ci, il est facile de comprendre pourquoi Fox News les a refusées. Et toute idée que c’était pour que Fox News puisse perpétuellement éviter de couvrir le 6 janvier serait une farce complète. Rendez-vous service et Google « 6 janvier » et « FoxNews.com ».

Avance rapide jusqu’à vendredi et MeidasTouch faisait encore semblant de panser ses plaies le seul remède étant les dollars : “Fox News a refusé notre achat de publicité télévisée, ce qui rendra l’achat plus fort que jamais. Continuez à retweeter et participez ici pour étendre nos efforts en juin. »

Sans surprise, les pleurnicheries de MeidasTouch avaient un gros problème car, selon un porte-parole de Fox qui parlait à nos amis de The Federalist, ils ont affirmé que Fox avait déjà diffusé un spot alors qu’ils l’avaient en fait refusé à plusieurs reprises. Aie.

Pour Rolling Stone, l’auteur anti-Trump Seth Hettena a rédigé le 8 avril une analyse exhaustive dans laquelle il a trouvé une voiture en décomposition qui ne passerait pas l’inspection (cliquez sur “développer”) :

Fondé par trois frères, le groupe affirme avoir généré plus d’un milliard de vues sur les réseaux sociaux, se moquant et humiliant Trump et ses facilitateurs….Toute cette exposition s’est traduite par plus de 5 millions de dollars de contributions de la part des donateurs de la #Résistance désespérés pour évincer Trump et ses collaborateurs républicains.

(….)

Mais l’histoire complète de MeidasTouch est plus compliquée. Le groupe a dépensé plus d’un million de dollars pour une stratégie publicitaire qu’il qualifie de révolutionnaire, mais les vétérans de la campagne et les experts indépendants jugent absurde et un outil plus efficace pour la collecte de fonds que pour aider les démocrates à remporter les élections. Et malgré sa transparence promise, la structure financière de MeidasTouch fait une comptabilité dollar pour dollar de ses dépenses [.]

(….)

Il n’est pas difficile de trouver des exemples de la façon dont l’autopromotion grandiose de MeidasTouch ne correspond pas à la réalité.

(….)

MeidasTouch a fait ses débuts lorsque les frères Meiselas – Ben, Brett et Jordan – se sont retrouvés coincés à l’intérieur à regarder les conférences de presse de Trump sur les coronavirus au début de 2020 et ont décidé de transformer leurs frustrations en action. Brett Meiselas a commencé à produire des vidéos qui ont rapidement valu à MeidasTouch un suivi en ligne avec la résistance anti-Trump. À la mi-mai, les frères ont enregistré MeidasTouch en tant que Super PAC et ont commencé à se positionner comme plus que de simples chouchous de Twitter. “Nous pensions qu’être une entreprise numérique était formidable, mais cela a des limites”, a déclaré Ben Meiselas à Rolling Stone lors d’une première interview en décembre. « Le monde ne vit pas sur Twitter.

(….)

Meidas soutient que ses publicités sont spéciales car elles sont soutenues par une empreinte massive sur les réseaux sociaux et une couverture de suivi générée. Mais selon David Shor, un analyste de données démocrate influent, “Les seules personnes qui s’engagent dans des publicités anti-Trump sont les libéraux”. De plus, lorsque Priorities USA, un Super PAC libéral, a étudié si la viralité de Twitter pouvait être utilisée pour mesurer l’efficacité d’une publicité pour persuader les électeurs des États swing, il a découvert que cela ne fonctionnerait pas. « Plus la publicité était bonne sur Twitter, moins elle persuadait les électeurs des États du champ de bataille », a déclaré Nick Ahamed, directeur des analyses de Priorities, au Daily Beast en décembre. « Notre conclusion est que nous, en tant qu’agents politiques ou personnes en ligne sur Twitter, ne sommes pas nécessairement un bon juge de ce qui est persuasif. »

(….)

MeidasTouch a déclaré que la publicité de CNN sur les élections en Géorgie s’est déroulée à l’échelle nationale, ce qui signifie que dans 49 des 50 États où elle a été diffusée, les téléspectateurs étaient éligibles pour faire un don au PAC mais ne pouvaient pas voter dans la course. Un consultant politique affirme que l’annonce a eu plus d’impact sur la création de marque et la collecte de fonds de MeidasTouch que sur l’aide aux démocrates pour reprendre le Sénat.

(….)

« La transparence est dans notre ADN », a tweeté Brett Meiselas en mars.

Sur son site Web, MeidasTouch dit qu’il est « uniquement doté » par les frères Meiselas « avec pour objectifs principaux de protéger la démocratie américaine, de vaincre le Trumpisme et de demander des comptes aux républicains ». Et ils allaient atteindre ces nobles objectifs en créant un mouvement populaire en ligne massif. « Nous venons de renforcer la confiance et nous sommes très transparents sur qui nous sommes », a déclaré Brett Meiselas à Rolling Stone. “Et nous sommes en mesure de nous connecter aux gens à un niveau personnel parce qu’ils savaient qui était réellement derrière cela.” MeidasTouch dit qu’il tient des réunions régulières et non interdites avec les donateurs pour recueillir leurs commentaires et leurs questions sur les dépenses.

Mais la structure financière de MeidasTouch laisse la possibilité à des tiers de recevoir des paiements non divulgués, une configuration qui, selon Noti, l’ancien principal avocat de la FEC, contrecarre la transparence et viole la loi sur le financement des campagnes. Une structure similaire, impliquant des sommes bien plus importantes, a causé des problèmes juridiques à la campagne Trump.

Au cœur des finances opaques de MeidasTouch se trouve un accord avec une société de Virginie appelée Prestige WW Inc. – une référence à la comédie de Will Ferrell Step Brothers. Prestige a reçu plus d’un demi-million de dollars de l’argent des donateurs de Meidas, selon les documents de la FEC. Prestige est dirigé par Adam Parkhomenko, stratège politique de Meidas et ancien assistant d’Hillary Clinton qui a ensuite travaillé politiquement pour Michael Avenatti, un ancien héros anti-Trump qui a été condamné l’année dernière pour avoir tenté d’extorquer 20 millions de dollars à Nike. (L’un des avocats de Ben Meiselas, qui a été témoin des événements au centre du plan d’extorsion, a été assigné à comparaître dans l’affaire pénale d’Avenatti à Manhattan, et Ben Meiselas est répertorié comme partie intéressée dans l’affaire, tout comme Nike. Selon Meiselas, il figurait sur la liste parce qu’il était associé directeur de son cabinet au moment de l’assignation à comparaître de son associé. Rolling Stone n’a connaissance d’aucun fait suggérant que Nike, Meiselas ou son associé aient été impliqués dans de l’acte répréhensible allégué.)

Alors que Parkhomenko faisait fréquemment la promotion de MeidasTouch sur les réseaux sociaux, son travail pour le Super PAC n’était pas clair jusqu’à ce que Rolling Stone commence à poser des questions. Prestige WW n’a pas de site Web public. Son propriétaire n’a pu être identifié que par une recherche dans les documents d’entreprise de l’État de Virginie. Contrairement à MeidasTouch, Prestige WW de Parkhomenko, en tant qu’entité privée, n’est pas tenue de divulguer ses dépenses.

Rolling Stone n’a trouvé aucune suggestion que l’un des frères s’enrichit du PAC. En effet, Ben Meiselas rappelle souvent qu’il travaille gratuitement pour MeidasTouch. Cependant, au cours du reportage, Rolling Stone a appris que Prestige avait une relation financière inhabituelle avec Brett Meiselas.

En décembre, Brett a déclaré qu’il était payé pour son travail de production de vidéos pour le Super PAC et s’est ensuite porté volontaire pour dire que les paiements provenaient de Prestige. Brett, qui détient l’autorité légale pour MeidasTouch en tant que trésorier, est payé en tant que consultant auprès de son propre consultant Super PAC – un arrangement qui, selon Noti, va à l’encontre des exigences de transparence imposées par la loi fédérale.

“Ce n’est pas OK”, dit Noti. « Si le PAC paie l’entreprise juste comme un intermédiaire pour que l’argent parvienne à son trésorier ou à une société de collecte de fonds ou autre, ce qu’ils doivent divulguer, ce sont les paiements finaux à ces destinataires. Et il y a des règles dans les livres qui l’exigent. La FEC a négligé de les appliquer parce que la FEC n’a pas tout appliqué. Mais il y a des lois dans les livres qui disent que vous ne pouvez pas faire cela.

MeidasTouch dit que l’arrangement a donné à Brett la possibilité d’obtenir des soins de santé parce qu’il a abandonné sa carrière pour travailler à temps plein pour le Super PAC. MeidasTouch explique avoir embauché Parkhomenko pour s’occuper, entre autres, des opérations administratives d’un Super PAC en pleine expansion. “Prestige WW a permis à MT d’intégrer sa propre infrastructure et ses ressources au sein de Prestige pour maintenir des coûts extrêmement bas”, a écrit MeidasTouch en réponse aux demandes de Rolling Stone. Le groupe affirme que ses paiements totaux à Prestige de près de 550 000 $ représentent un coût d’exploitation «tout compris» et couvrent les coûts de conformité et de soins de santé de MeidasTouch. MeidasTouch dit avoir embauché un avocat externe avec une expertise FEC pour assurer “le plein respect de ses obligations et de ses divulgations”.

(….)

Lorsque Rolling Stone a examiné MeidasTouch au sujet de ses activités, ses fondateurs ont menacé de poursuivre en justice une histoire qui n’avait pas encore été publiée. Un barrage incessant de désinformation a suivi, MeidasTouch ralliant ses légions d’adeptes des médias sociaux pour rejoindre la campagne.

Meidas a attaqué et insulté le journaliste, le qualifiant de “lâche” pour avoir refusé de participer à sa prépublication de podcast, ainsi que l’accusant d’être “slime”, un “piratage de tabloïd” et l’une des “marionnettes” de Trump. (Note de la rédaction : Hettena est l’auteur d’un livre intitulé Trump/Russia : A Definitive History.)

Les frères Meiselas ont déclaré que ce sont eux qui étaient harcelés, et MeidasTouch a accusé Rolling Stone d’avoir tenté « de nuire aux relations qui alimentent notre opération » et de leur nuire financièrement lorsqu’il a rendu compte de leurs relations commerciales. “Nous ne serons pas menacés par ces tactiques de type mafia et continuerons à vous tenir au courant”, a tweeté le groupe.

Le groupe a déclaré à ses partisans que le reportage sur MeidasTouch était une agression contre eux. « Le MeidasMighty est un mouvement. Vous attaquez le mouvement, vous nous attaquez tous. Il n’y a pas de force politique plus enthousiaste et passionnée aujourd’hui en Amérique que le Puissant », a tweeté Ben Meiselas le 1er avril.

Les fondateurs de MeidasTouch ont affirmé que le magazine était là pour les obtenir et que sa propriété d’entreprise utilisait Rolling Stone pour faire avancer un programme pro-Trump et attaquer les critiques de Trump. Rolling Stone a écrit des centaines d’articles tenant Trump pour responsable de ses échecs, et en octobre, sa rédaction a approuvé Joe Biden. (Personne en dehors du processus éditorial de Rolling Stone n’avait eu connaissance de cette histoire avant que MeidasTouch ne fasse des menaces légales à ce sujet.)

Et Meidas a déclaré à ses partisans que pour aider à se défendre contre ces attaques, il avait besoin de leur soutien en dollars de campagne. “Nous ne serons pas intimidés”, a-t-il tweeté le 30 mars avec un lien de don. « Injectez 3,50 $ maintenant pour nous aider à continuer. »

Pour résumer, vous osez suggérer qu’ils ont tort ou que vous ne partagez pas les mêmes opinions politiques et ils enverront un torrent de comptes de Résistance pour vous rendre la vie misérable. En d’autres termes, ce sont des intimidateurs de cour d’école qui obtiennent des pics de sucre d’un réseau social qui est toxique pour notre santé mentale collective.

Parlez de principes.