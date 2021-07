Projet Pegasus : la base de données divulguée comprend 300 numéros de téléphone indiens

La loi indienne sur le télégraphe et la loi sur les technologies de l’information prescrivent des procédures à suivre pour une interception légale. Différents pays ont des lois différentes, mais l’utilisation du piratage pour fournir des logiciels espions de surveillance en Inde par tout individu, privé ou officiel, est une infraction en vertu de la loi sur l’informatique. (Image représentative)

La plate-forme d’information en ligne The Wire a rapporté dimanche qu’une base de données divulguée de milliers de numéros de téléphone, qui auraient été répertoriés par plusieurs clients gouvernementaux d’une entreprise de technologie de surveillance israélienne, comprend plus de 300 numéros de téléphone portables indiens vérifiés, y compris ceux utilisés par les ministres, l’opposition les dirigeants, les journalistes, la communauté juridique, les hommes d’affaires, les représentants du gouvernement, les scientifiques, les militants des droits et autres. Le site Web a déclaré que les résultats faisaient suite à une enquête menée par The Wire et 16 partenaires médiatiques.

Le site Web a déclaré que des tests médico-légaux menés dans le cadre de ce projet sur un petit échantillon de téléphones associés à ces numéros ont révélé des signes clairs de ciblage par les logiciels espions Pegasus sur 37 téléphones, dont 10 indiens. Sans soumettre un téléphone à cette analyse technique, il n’est pas possible de dire de manière concluante s’il a été témoin d’une tentative d’attaque ou s’il a été compromis avec succès, a rapporté The Wire.

La loi indienne sur le télégraphe et la loi sur les technologies de l’information prescrivent des procédures à suivre pour une interception légale. Différents pays ont des lois différentes, mais l’utilisation du piratage pour fournir des logiciels espions de surveillance en Inde par tout individu, privé ou officiel, est une infraction en vertu de la loi sur l’informatique.

The Wire a observé qu’il révélerait les noms qu’il a pu vérifier dans différentes catégories, étape par étape avec ses partenaires au cours des prochains jours. Le nombre de personnes dans la base de données comprend plus de 40 journalistes, trois grandes figures de l’opposition, une autorité constitutionnelle, deux ministres en exercice du gouvernement de Narendra Modi, des chefs et des responsables actuels et anciens d’organisations de sécurité et des dizaines d’hommes d’affaires.

The Wire a observé que la présence d’un numéro dans la base de données indique sa sélection probable comme cible de surveillance, mais qu’un téléphone a été réellement piraté et infecté ne peut être établi que par un examen médico-légal de l’appareil – plus facilement si l’instrument en question est un iPhone.

Parmi les numéros de la base de données du projet Pegasus, il y en a un qui a été enregistré au nom d’un juge de la Cour suprême en exercice. Cependant, The Wire a observé qu’il n’avait pas été en mesure de confirmer si le numéro, que le juge avait abandonné avant d’être ajouté à la liste, était toujours utilisé par lui pour WhatsApp et d’autres applications de messagerie cryptées lorsque le numéro a été sélectionné. The Wire a déclaré que jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’établir l’utilisateur réel du numéro au cours de la période en question, il retenait le nom du juge.

Dans une réponse aux questions détaillées envoyées par les partenaires du projet Pegasus au bureau du Premier ministre plus tôt cette semaine, le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information a déclaré que « L’Inde est une démocratie solide qui s’engage à garantir le droit à la vie privée à tous ses citoyens comme un droit fondamental” et que les “allégations concernant la surveillance gouvernementale sur des personnes spécifiques n’ont aucun fondement concret ou vérité qui y est associée”.

Sans nier spécifiquement que Pegasus est utilisé par le gouvernement, la réponse de MEITY a déclaré : « Chaque cas d’interception, de surveillance et de déchiffrement est approuvé par l’autorité compétente… La procédure garantit donc que toute interception, surveillance ou déchiffrement de toute information via n’importe quel les ressources informatiques sont effectuées conformément à la procédure régulière de la loi.

