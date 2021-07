Projet Pegasus : la simple présence d’un numéro dans la liste ne prouve pas qu’il s’agit d’espionnage, a déclaré le ministre de l’informatique au Parlement ; le calendrier du rapport des questions

Le ministre de l’informatique de l’Union, Ashwini Vaishnaw, a qualifié le rapport de « hautement sensationnel ».

Le ministre de l’Information et de la Technologie, Ashwini Vaishnaw, a remis en question aujourd’hui le calendrier du rapport « Pegasus Project », exhortant les bancs de l’opposition à lire le rapport en détail. Vaishnaw a également déclaré que la simple présence d’un numéro de téléphone ne confirme pas l’espionnage.

« Nous ne pouvons blâmer ceux qui n’ont pas lu le reportage en détail et je demande à tous les membres de la Chambre d’examiner les questions sur les faits et la logique. La base de ce rapport est qu’il existe un consortium qui a eu accès à une base de données divulguée de 50 000 numéros de téléphone », a déclaré Vaishnaw.

Le ministre de l’informatique de l’Union a qualifié le rapport de “très sensationnel”. « De nombreuses allégations exagérées faites autour de cette histoire. Les articles de presse ont paru un jour avant la session de mousson du Parlement. Cela ne peut pas être une coïncidence », a-t-il déclaré.

Citant des incidents antérieurs, Viashnaw a déclaré que le rapport semble être une tentative de calomnier la démocratie indienne. « Dans le passé, des allégations similaires ont été faites concernant l’utilisation de Pegasus sur WhatsApp. Ces rapports n’avaient aucun fondement factuel et ont été démentis par toutes les parties. Les articles de presse du 18 juillet 2021 semblent également être une tentative de calomnier la démocratie indienne et ses institutions bien établies », a déclaré le ministre.

Il a également exhorté les députés à examiner la question sur la base des faits et de la logique. « Nous ne pouvons blâmer ceux qui n’ont pas lu le reportage en détail et je demande à tous les membres de la Chambre d’examiner les questions sur les faits et la logique. La base de ce rapport est qu’il existe un consortium qui a eu accès à une base de données divulguée de 50 000 numéros de téléphone… L’allégation est que des individus liés à ces numéros de téléphone étaient espionnés. Cependant, le rapport indique que la présence d’un numéro de téléphone dans les données ne révèle pas si un appareil a été infecté par Pegasus ou soumis à une tentative de piratage », a-t-il affirmé.

Ashwini Vaishnaw a déclaré que sans soumettre un téléphone à une analyse technique, il n’est pas possible de dire de manière concluante s’il a été témoin d’une tentative de piratage ou s’il a été compromis avec succès. « Le rapport lui-même précise que la présence d’un numéro dans la liste n’équivaut pas à de l’espionnage », a-t-il déclaré.

Les bancs de l’opposition ont soulevé la question de l’espionnage téléphonique alléguant la main du gouvernement derrière cela. Ils ont exigé une discussion dans la maison sur la question.

Hier, un rapport a été publié par The Wire qui affirmait que le logiciel espion Pegasus développé par le groupe NSO d’Israël pourrait avoir été utilisé pour espionner environ 300 Indiens, dont environ 40 journalistes appartenant à différents groupes de médias, deux ministres du Cabinet, trois dirigeants de l’opposition, un juge en exercice de la Cour suprême et des scientifiques. The Wire et 16 autres organisations mondiales, dont Forbidden Stories et Amnesty International, figuraient parmi celles qui ont publié le rapport.

