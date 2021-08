Projet Pune Neo : Maharashtra Metro va préparer un rapport détaillé

Maha Metro travaille déjà sur un projet Nashik Metro Neo de 32 km avec l’approbation de principe du gouvernement de l’Union.

Maharashtra Metro Rail Corporation (Maha Metro) commencera à travailler sur le rapport de projet détaillé (DPR) pour le projet « Metro Neo » à Pune. Le directeur général de Maha Metro, Brijesh Dixit, a déclaré que l’organisme civique de Pune avait approché Maha Metro pour la conversion de la route de transport en commun à grande capacité (HCMTR) proposée en un projet Metro Neo. Le système de transport en commun rapide “Metro Neo” du pays a été proposé par Maha Metro comme alternative au métro.

Le Metro Neo peut être construit à un tiers du rail de métro à écartement standard, a déclaré Dixit. Le Metro Neo n’a pas besoin de rails ou de matériel roulant et économise des coûts en utilisant des autocars électriques à base de pneus en caoutchouc qui circulent sur une surface de dalle sur un couloir surélevé.

Maha Metro travaille déjà sur un projet Nashik Metro Neo de 32 km avec l’approbation de principe du gouvernement de l’Union. Il s’agit du premier projet Metro Neo du genre à voir le jour dans le pays. Le projet Nashik Metro Neo devrait coûter environ 2 100 cœurs, contre 8 000 plus crore qu’il aurait coûté pour construire le métro ferroviaire.

Le gouvernement a aimé l’idée de Metro Neo et a nommé Dixit pour présider un comité de normalisation et de spécifications détaillées pour un système de transport en commun rapide sur pneus à mettre en œuvre dans toute l’Inde. Il s’agit d’un système respectueux de l’environnement, économe en énergie, rentable et capable de fournir un système de transport public de masse efficace, a déclaré Dixit.

Le projet HCMTR pour Pune devait à l’origine être une route surélevée à six voies de 36 km de long et 80 pieds de large traversant la ville de Pune avec quatre voies pour les véhicules privés et deux voies pour les bus, mais a été abandonnée en raison du coût élevé et de la protection de l’environnement. préoccupations.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.