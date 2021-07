Projet RRTS Delhi-Meerut : le NCRTC démarre les travaux de micro-tunnel à la station Anand Vihar

in

Delhi-Meerut RRTS : Compte tenu de la commodité du public, la National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) a choisi la technique du micro-tunnel pour détourner la conduite d’égout d’interception existante de Delhi Jal Board sur le site de la station Anand Vihar RRTS (Regional Rapid Transit System). Cette conduite d’égout intercepteur enfreint le futur corridor RRTS Delhi-Meerut à cet endroit. Une technique de construction de tunnels souterrains sans tranchée – le microtunnelage est généralement utilisé pour la construction de tunnels plus petits pour le détournement des services publics tels que les canalisations de drainage, etc., afin de réduire les inconvénients pour le public causés pendant la construction.

Le Micro Tunnel Boring Machine (MTMB) est utilisé par le NCRTC, qui suit l’alignement de dérivation proposé avec l’aide d’un système de guidage et utilise la méthode de fonçage de tuyaux tout en avançant pour poser les tuyaux derrière le bouclier. À une profondeur d’environ six mètres sous la surface du sol, une conduite d’égout d’interception de près de 600 mètres de long, d’un diamètre de 900 mm, des tuyaux en béton sans pression (NP-4) à haute capacité seront posés.

La méthode de micro-tunnel est un moyen rapide, fiable et efficace d’installer des canalisations en RCC ou en béton de différents diamètres sous les voies ferrées, les autoroutes, les ports, les pistes et les zones écologiquement sensibles sans perturber les activités de surface ainsi que les utilisateurs. Le micro-tunnel permet la libre circulation du public dans la zone, il est donc principalement adopté dans les zones où la fréquentation est assez élevée et où l’excavation de tranchées est déconseillée car l’extraction des débris conduit à un blocage du passage, limitant ainsi le mouvement du public. En outre, il aide à préserver l’infrastructure existante de tout type de dommage physique ou de modification.

Outre la fourniture d’une solution de mobilité de nouvelle génération dans la RCN, de nombreuses infrastructures de services publics de base sont également développées, mises à niveau ou déplacées par la société qui enfreint le tracé du corridor RRTS Delhi-Meerut. Cette ligne d’interception d’égout de Delhi Jal Board en fait partie. On dit que cette infrastructure améliorée profitera aux résidents de la RCN pendant une très longue période.

A Anand Vihar, les activités de construction battent leur plein avec les travaux du puits de lancement du tunnelier, mesurant 20 mètres de long et 16 mètres de large. Pour construire des tunnels d’environ 3 kilomètres de long, deux tunneliers seront descendus dans le puits de lancement afin de forer les tunnels jumeaux du système régional de transport rapide d’Anand Vihar vers Sarai Kale Khan à Delhi. Ce sera la section de tunnel la plus longue en Inde, entre deux stations parmi les systèmes de métro disponibles.

