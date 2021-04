Balance

Projet Stablecoin mené par Facebook, Diem, planifie un “ pilote à petite échelle ” en 2021

Le pilote sera disponible pour les clients individuels et les commerçants. Anciennement connu sous le nom de Libra, le projet a été confronté à une pression réglementaire constante dans le passé.

Projet de monnaie numérique dirigé par Facebook, Diem est sur le point de lancer un projet pilote à petite échelle de son premier stablecoin plus tard cette année, a déclaré une source proche du dossier à CNBC. Selon le rapport, Diem Association, une société basée en Suisse qui construit le projet, prévoit de lancer un stablecoin adossé à un dollar largement axé sur les paiements entre clients individuels.

Le stablecoin pilote sera également utilisé dans les magasins marchands, permettant aux utilisateurs d’acheter des biens et des services, a également déclaré la source anonyme.

Diem est actuellement en pourparlers avec les régulateurs suisses pour obtenir une licence de paiement, selon le rapport de CNBC. Cela fait suite à une période difficile avec les régulateurs américains et à une réaction constante des autorités financières mondiales qui ont déclaré les dangers de la stablecoin sur le système monétaire mondial et le blanchiment d’argent.

Lancé sous le nom de Balance en 2019 et rebaptisé Diem en décembre dernier, le projet est revenu sur ses étapes de création d’une pièce stable Libra adossée à plusieurs monnaies fiduciaires telles que le dollar et l’euro, plusieurs «pièces stables» soutenues par une gamme d’actifs. S’adressant à CNBC, Ran Goldi, PDG de First Digital Assets Group, a déclaré que la vision et les objectifs de Diem avaient «radicalement changé au cours de la dernière année et demie, passant d’une blockchain naïve à une blockchain très sophistiquée» pour être en phase avec les régulateurs financiers à travers le globe.

Ironiquement, le lancement du projet dirigé par Facebook a été le match qui a mis le feu aux banques centrales qui recherchaient les CBDC dans le but de défier Diem.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.