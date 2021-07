Projet Yamuna Riverfront Development : les travaux sur 3 tronçons du projet de 25 km sont terminés, selon DDA

in

La section de 25 km en cours d’aménagement a été divisée en 10 projets. (Image représentative)

Aménagement du bord de la rivière Yamuna : Selon la Delhi Development Authority (DDA), le projet de développement de Yamuna Riverfront Development, d’une longueur de 25 km, est en cours et les travaux sur trois tronçons ont été achevés. Un rapport dans IE a cité le directeur du département d’horticulture de la DDA, Ashok Kumar, disant que le développement des plans d’eau, des sentiers ainsi que de la verdure sur trois tronçons était terminé, ces trois tronçons étant Golden Jubilee, Asita East et Asita West, tandis que ces travaux sont en cours. sur le point d’être achevé sur un quatrième tronçon – la voie de migration Nizamuddin Bridge-MDN (est). Il a ajouté que la rivière et l’herbe naturelles, l’herbe parapluie ainsi que les rivières naturelles sont quelques-unes des caractéristiques qui ont été ajoutées.

De plus, l’autorité cherche également à ajouter des éléments tels que des éco-sentiers, des passerelles ainsi que des plans d’eau sur l’ensemble du tronçon entre les barrages de Wazirabad et d’Okhla. Le projet devrait être achevé d’ici décembre 2023, ajoute le rapport.

La section de 25 km en cours de développement a été divisée en 10 projets, dont l’Asita Ouest a une superficie d’environ 90 hectares, tandis qu’Asita Est, qui est près du tronçon marquant la fin de l’ITO, s’étend sur 93 hectares. Golden Jubilee, quant à lui, s’étend sur environ 50 hectares. En dehors de cela, le tronçon Nizamuddin Bridge-DND Flyway (est) s’étend sur 100 hectares, dont 25 % ont été aménagés.

Ashok Kumar a déclaré que des habitants des zones voisines avaient visité ces sections achevées, tout en ajoutant que certaines zones devraient également recevoir des pistes cyclables.

Le rapport cite un haut responsable de la DDA disant que l’autorité a dû faire face à plusieurs problèmes liés à l’élimination des empiètements et à la récupération des terres à plusieurs endroits, ajoutant que le mauvais entretien et le déversement de déchets industriels et non traités dans la rivière ont fait de grandes parties de la Yamuna. Bord de rivière inaccessible.

Dans l’état actuel des choses, Yamuna n’a pratiquement pas d’eau douce qui la traverse au moment où elle quitte Delhi et se jette dans l’UP voisine, c’est pourquoi les responsables ont déclaré qu’un exercice de nettoyage de Yamuna serait nécessaire pour que le projet réussisse à long terme. .

Le projet de développement de Yamuna Riverfront est le résultat d’une ordonnance de 2015 du National Green Tribunal, et il a commencé en 2017 sous la surveillance d’un comité nommé par le NGT. Maintenant, le projet est surveillé par le LG de l’UT.

