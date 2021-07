Projets de restauration de la jetée historique de Skegness au 21e siècle soumis | Royaume-Uni | Nouvelles

Des séances de questions-réponses se tiendront au nouveau bar de Skegness Pier, Playa at the Pier, et offriront du thé et du café gratuits au public qui fera part de ses réflexions.

Il y aura également un site Web où les personnes intéressées pourront poser des questions et offrir leurs opinions et leurs idées.

Un porte-parole du Mellor Group a déclaré : « La restauration proposée de la promenade de la jetée et de la tête de la jetée apportera une idée de la beauté naturelle de la côte sauvage du Lincolnshire au cœur de sa première station balnéaire. »

La jetée de Skegness était la quatrième plus longue jetée d’Angleterre lorsqu’elle a ouvert ses portes il y a plus de 140 ans en juin 1881, attirant 100 000 visiteurs par an dans les années 1890.

La jetée a remporté un certificat d’excellence Trip Advisor en mai 2015, célébrant l’excellence du tourisme et de l’hospitalité sur la base des avis des visiteurs.

James Mellors, directeur des opérations chez Mellors Group, a déclaré : « Perdre autant de la jetée à cause d’une tempête en 1978 était une grande honte, une grande perte pour la ville et lorsque nous l’avons acheté plus tôt cette année, c’était dans la conviction qu’il était notre devoir de l’entretenir et d’essayer de l’améliorer pour les générations futures.

