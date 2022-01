Projets ferroviaires : de nouvelles règles créent des règles du jeu équitables

La récente directive du gouvernement rendant obligatoire l’appel d’offres ouvert pour les projets ferroviaires est susceptible de stimuler la compétitivité et de réduire les coûts pour le transporteur



Dans une décision récente susceptible de stimuler la compétitivité du secteur, le ministère des Chemins de fer a ordonné que tous les travaux ferroviaires soient attribués par voie d’appel d’offres ouvert. Ainsi, les PSU devront désormais concurrencer les acteurs du secteur privé pour décrocher des contrats ferroviaires. L’Office des chemins de fer essaie de supprimer une couche intermédiaire afin d’obtenir le meilleur prix possible pour les travaux et de créer une plus grande transparence dans l’attribution des projets.

Alors que les acteurs privés pourront désormais sécuriser directement des commandes (contrairement à auparavant lorsqu’ils étaient sous-traités par des PSU) et ainsi augmenter leur carnet de commandes, les PSU qui ont exécuté des projets complexes dans le passé auront la possibilité d’explorer les marchés internationaux et/ou de se concentrer davantage , India Ratings and Research (Ind-Ra) a souligné dans un récent rapport.

Comme dans le système précédent, le Railway Board attribuait des projets sur la base d’appels d’offres parmi les acteurs du PSU qui faisaient partie d’une liste principale sélectionnée. Les UAR sélectionnées feraient ensuite l’objet d’appels d’offres sur le marché libre. Par exemple, au cours du premier semestre de l’exercice 22, les chemins de fer zonaux ont alloué des projets d’une valeur de 47 780 millions de roupies à des PSU comme Indian Railway Construction Ltd (IRCON) et Mumbai Rail Vikas Corporation Ltd, tandis que ces PSU ont lancé des appels d’offres d’une valeur de 19 130 millions de Rs pour des acteurs privés.

À la suite de la récente décision, des acteurs privés tels que GPT Infra Ltd, KEC International Ltd, Rahee Infratech Ltd et Texmaco Rail Engineering Ltd soumissionneront directement pour des projets, l’augmentation du nombre d’offres concurrentielles aidant les chemins de fer à réduire les coûts, dit le rapport. D’un autre côté, cela peut avoir un impact sur les marges des joueurs PSU qui devront désormais rivaliser avec un plus grand nombre de joueurs. Les acteurs privés devront également faire un effort supplémentaire pour exécuter des projets, car cela nécessiterait un degré élevé de coordination avec les différents départements.

Dans le cadre du nouveau mécanisme, le ministère a également annulé des commandes pour lesquelles une lettre d’acceptation n’avait pas été émise ou un protocole d’accord n’avait pas été signé ou lorsqu’aucune obligation contractuelle majeure n’avait été contractée sous quelque forme que ce soit. Cette directive a eu un impact sur le Rail India Technical and Economic Service Ltd (RITES) qui, au T2FY22, a reçu des commandes pour la pose de nouvelles lignes pour Belgaum-Dharwad via Kittur ; Shimoga-Shikaripura-Ranebennur ; et Tumkur-Devangere en passant par Chitradurga, d’une valeur de Rs 40 279 mn.

La refonte du processus d’appel d’offres découle de l’énorme augmentation des dépenses en capital que le secteur ferroviaire a connu ces dernières années – les investissements ont augmenté à un TCAC de 15%, passant de 1 082 milliards de Rs en 2017 à 2 150 milliards de Rs en 2022. Dans ce qui indique le l’importance de la récente décision sur les acteurs EPC, jusqu’à 75 % des dépenses budgétées au cours de l’exercice 22 sont directement consacrées à la construction et aux activités connexes.

Dans l’état actuel des choses, la concurrence dans le secteur a montré une tendance à la hausse ces derniers temps. Alors que la concurrence a modérément augmenté au cours de l’EX21, avec environ 10% des commandes globales témoignant de la participation de plus de cinq joueurs, le chiffre est passé à 14% au S1FY22. Les chemins de fer cherchant à créer des règles du jeu équitables pour les projets et ouvrant la porte à davantage d’acteurs privés pour participer aux appels d’offres, Ind-Ra s’attend à ce que cette tendance se poursuive à l’avenir.

