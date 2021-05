Prologue des équipes de la saison BPW : comment nous avons pris nos décisions

(Ceci est le prologue de notre équipe en trois parties de la série de la saison)

Dans chaque partie du tableau de la Bundesliga, il y a des joueurs de qualité. Toutes les listes des équipes de la saison ne reflètent pas cela. Derrière les joueurs du Bayern Munich, du Borussia Dortmund et d’autres grands clubs, se trouvent des footballeurs fantastiques qui méritent leur moment au soleil.

C’est de cela qu’il s’agit dans ce projet. Nous sommes ici pour jeter un œil aux meilleurs joueurs de toute la ligue en trois parties. Tout d’abord, un regard sur les meilleurs joueurs des quatre derniers côtés. Ensuite, nous jetons un coup d’œil aux équipes dont les saisons n’étaient pas mauvaises, mais pas excellentes. Enfin, nous adoptons une approche holistique et examinons chaque équipe de la ligue. Chaque équipe aura une nomination pour chaque poste, ce qui nous permettra de jeter un coup d’œil sur l’ensemble de la ligue.

À la fin de nos articles révélant nos choix, nous en avons un à remplir par les lecteurs ! Faites vos sélections, et nous vous dévoilerons notre soi-disant Fan ToTS BPW pour chaque catégorie.

Avant de révéler nos choix, nous avons quelques avertissements. Bien que cela rende l’article ennuyeux, il est plus facile de s’y référer dans nos autres articles sans avoir à déposer les plus de 600 mots dans chacun d’eux. Nous ferons un lien vers cet article à chaque nouvelle publication.

Processus de sélection

Premièrement, nous devons parler de deux choses importantes : le placement et le positionnement.

En ce qui concerne le placement des joueurs à certains points de la liste – et surtout leur regroupement avec d’autres joueurs – nous avons pris en compte deux considérations différentes pour deux positions spécifiques.

Quand il s’agissait de décider qui serait le milieu de terrain de 1er choix et le milieu de terrain de 2e choix, nous devions jeter un œil à qui jouait plus haut sur le terrain. Par exemple, dans l’équipe de Schalke, nous avons inclus Amine Harit et Suat Serdar. En raison de la tendance de Serdar à jouer plus réservé, il a été placé dans la conversation pour le milieu de terrain de 1er choix. Souvent, quand il s’agissait de joueurs qui étaient dans un système avec un plat quatre au milieu, nous plaçons le joueur avec un total de buts plus élevé dans le deuxième choix. Cela peut être vu avec Harit.

Quant à la deuxième position, celle du défenseur central, nous avons volontairement randomisé le placement des joueurs. Nous ne voulions pas avoir un cas où le CB de 1er choix était les meilleurs joueurs qui s’affrontaient tous – parce que dans d’autres équipes de la saison, ce n’est pas ainsi que fonctionne la sélection. Par conséquent, afin de le rendre plus équilibré, nous avons placé aléatoirement les joueurs dans CB1 et CB2.

Maintenant, place au positionnement. Plusieurs équipes jouent plusieurs formations. Certains jouent à trois ou cinq dans le dos, ce qui n’est pas toujours compatible avec notre système 4-2-3-1. Dans de nombreux cas, nous avons dû prendre des libertés en plaçant les joueurs dans certaines positions.

Par exemple, dans l’ensemble ToTS, nous avons placé Daichi Kamada à l’aile droite. On sait qu’il évolue au milieu de terrain central. Cependant, nous avons rencontré deux problèmes : 1) L’Eintracht fonctionne généralement avec 3 ou 5 dans le dos, et utilise normalement une sauvegarde droite sur ce flanc. Le RB que nous avons choisi pour Francfort, Erik Durm, était souvent en haut du terrain dans une position typique de RW, nous avons donc choisi de ne pas le placer ici deux fois. 2) Après Durm, Eintracht n’avait pas de joueur qui pouvait raisonnablement être placé dans une liste ToTS.

Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres sur ces listes et à moins qu’un joueur n’ait clairement joué à plusieurs positions sur le terrain au cours de la saison (c’est-à-dire Gio Reyna jouant CAM, LW, RW), nous avons fait des estimations pour s’adapter au format de la liste.

C’est tout de nous pour l’instant! Réjouissez-vous de nos sélections d’équipe à partir de la semaine prochaine.