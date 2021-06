Prolongation de la date d’échéance du RTI : bénéficierez-vous d’un allégement des intérêts sur le paiement de l’impôt pendant la période prolongée ?

Le gouvernement a annoncé une prolongation des diverses dates de conformité fiscale, y compris la date d’échéance du dépôt de la déclaration de revenus.

En raison de la perturbation des activités économiques et financières après les fermetures et autres restrictions imposées pour contrer la deuxième vague de Covid, le gouvernement a annoncé une prolongation des différentes dates de conformité fiscale, y compris la date d’échéance du dépôt de la déclaration de revenus (ITR).

Au lieu du 31 juillet 2021, la date limite de dépôt du RTI pour l’année d’évaluation (AY) 2021-22 sera désormais le 30 septembre 2021.

« Le gouvernement a fourni un assouplissement en ce qui concerne les dates d’échéance de dépôt des déclarations de revenus, compte tenu de la situation de pandémie grave en cours dans le pays. . Conformément à celui-ci, la date d’échéance pour la remise de la déclaration d’impôt sur le revenu pour l’AY 2021-22 par les personnes (autres que les sociétés) non soumises à un contrôle a été prolongée du 31 juillet 2021 au 30 septembre 2021. De même, la date d’échéance la date de remise de la déclaration d’impôt sur le revenu pour l’AY 2021-22 par les entreprises, les personnes soumises à un audit et les associés d’une société en nom collectif assujettie à l’audit a été prolongée du 31 octobre 2021 au 30 novembre 2021 », a déclaré le Dr Suresh Surana, fondateur, RSM Inde.

Quel sera l’impact de la prolongation de la date d’échéance du dépôt du RTI au 30 septembre sur les intérêts sur l’impôt à payer ?

« L’article 234A de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu (« la loi sur l’informatique ») prévoit le prélèvement d’intérêts sur tout montant impayé de l’impôt à payer si la déclaration n’est pas fournie dans les délais prévus par l’article 139 (1) de la loi sur l’informatique . Il est pertinent de noter que l’assouplissement concernant l’intérêt u/s 234A qui est facturé @ 1 pour cent par mois pour chaque mois ou partie de mois après la date d’échéance initiale du dépôt du RTI de la Loi sur l’informatique ne serait disponible que dans cas, l’assujettissement à l’impôt sur l’auto-évaluation (après avoir fourni le TDS, l’impôt anticipé, etc.) ne dépasse pas Rs 1 lakh. En conséquence, aucun allégement en ce qui concerne l’article 234A ne serait accordé lorsque l’impôt à payer pour l’auto-évaluation dépasse Rs 1 lakh. Ainsi, il devient important pour les contribuables dont l’impôt à payer dépasse Rs 1 lakh de payer les impôts pour produire leurs déclarations avant la date d’échéance initiale afin d’éviter de percevoir des intérêts u/s 234A », a déclaré le Dr Surana.

Ainsi, même si vous ne pouvez pas produire votre déclaration de revenus plus tôt en raison du manque de documents requis, ne retardez pas le paiement de l’impôt, s’il y en a pour AY 2021-22 car il n’y aura pas d’allégement des intérêts sur l’impôt à payer. .

Y aura-t-il un allègement pour les seniors et les personnes de moins de 60 ans ?

«Dans le cas d’un résident senior, c’est-à-dire âgé de 60 ans ou plus, ne tirant aucun bénéfice d’une entreprise ou d’une profession, il n’y a pas d’obligation de payer un impôt anticipé et il peut payer l’intégralité de l’impôt à payer au moyen d’un impôt d’auto-évaluation. Ainsi, tout impôt payé par cette personne domiciliée dans les délais prévus par la Loi soit le 31 juillet 2021 (sans prorogation au titre de la présente Circulaire), sera réputé être l’acompte et déduit lors du calcul du plafond de l’Autocotisation de Rs 1 lakh. Cependant, un tel allégement ne s’applique pas aux personnes de moins de 60 ans », a déclaré le Dr Surana.

Ainsi, même pour les personnes âgées, il n’y a pas d’exonération des intérêts d’impôt à payer pendant la période comprise entre la date d’échéance initiale, soit le 31 juillet 2021, et la date d’échéance prolongée, soit le 30 septembre 2021.

