Prolongation de la date d’échéance du RTI: prolongation des dates de production de la déclaration de revenus pour AY 2021-22. Vérifiez les détails

Dates d’échéance de la déclaration de revenus prorogées pour AY 2021-22: Le gouvernement a prolongé de deux mois la date limite de dépôt du RTI pour l’année d’imposition 2021-2022 pour les particuliers jusqu’au 30 septembre. La Commission centrale des impôts directs (CBDT) a également prolongé d’un mois la date limite de dépôt des RTI pour les entreprises jusqu’au 30 novembre.

Selon la loi de l’impôt sur le revenu, pour les particuliers dont les comptes ne doivent pas être vérifiés et qui produisent habituellement leur déclaration de revenus en utilisant les formulaires ITR-1 ou ITR-4, la date limite pour produire le RTI est le 31 juillet. La date limite pour les contribuables, comme les sociétés ou cabinets dont les comptes doivent être vérifiés est le 31 octobre. Ces dates d’échéance ont maintenant été prorogées.

Dans une circulaire publiée aujourd’hui, la CBDT a déclaré que la prorogation des délais est accordée pour certaines obligations fiscales «afin de soulager les contribuables face à la grave pandémie».

Commentant la prolongation des dates d’échéance, Archit Gupta, fondateur et PDG de ClearTax, a déclaré: «Divers assouplissements de la date d’échéance réduiront le fardeau de la conformité pour les entreprises qui ont connu des difficultés dans la crise actuelle. Cela souligne également à quel point il est essentiel pour les entreprises de mettre en ligne leur conformité fiscale. L’extension des dates d’échéance pour diverses conformités pour les employeurs ainsi que l’extension de la date d’échéance de la déclaration de revenus pour les contribuables sont importantes dans la situation actuelle, car la deuxième vague de covid fait rage dans plusieurs États de l’Inde.

Date limite du formulaire 16

La date limite de délivrance du formulaire 16 par les employeurs aux employés a été prolongée d’un mois jusqu’au 15 juillet 2021, selon la circulaire CBDT.

Diverses autres dates d’échéance ont également été prolongées pour offrir un allégement aux contribuables. Ceux-ci sont:

Date d’échéance pour la production de la déclaration de revenus pour AY 2021-22 prolongée au 30 septembre 2021 à partir du 31 juillet 2021 pour les personnes régulièrement évaluées Date limite de production de la déclaration de revenus pour la personne détenue au contrôle fiscal – Prolongée jusqu’au 30 novembre 2021 à partir du 31 octobre 2021 remise d’un rapport d’audit fiscal prolongé jusqu’au 31 octobre 2021 à partir du 30 septembre 2021 Date limite de dépôt de la déclaration tardive / révisée des revenus prolongée jusqu’au 31 janvier 2022 à partir du 31 décembre 2021 Date limite du rapport d’étude sur les prix de transfert prorogée au 30 novembre 2021 au 30 juin 2021 à partir du 31 mai 2021 État du compte déclarable – prolongé jusqu’au 30 juin 2021 à partir du 31 mai 2021 Déclaration TDS pour le quatrième trimestre de l’exercice 2020-21 prolongé jusqu’au 30 juin 2021 à partir du 31 mai 2021 Date d’émission du formulaire 16 – prolongé au 15 juillet 2021 à partir du 15 juin 2021

Shailesh Kumar, partenaire de Nangia & Co LLP, a déclaré à PTI que la prolongation des dates d’échéance est susceptible de fournir un certain allégement aux contribuables sur le front de la conformité fiscale.

«Cependant, pour les contribuables, dont la totalité de l’impôt sur le revenu n’est pas acquittée par TDS et l’avance d’impôt et un tel déficit est supérieur à Rs 1 lakhs, ils devraient s’efforcer de déposer leur RTI dans les délais d’origine respectifs pour éviter la charge d’intérêts u / s 234A, qui est facturé lors du dépôt de l’ITR au-delà de la date d’échéance initiale au taux de 1 pour cent par mois pour chaque mois / partie de celui-ci après la date d’échéance initiale de dépôt de l’ITR », a déclaré Kumar.

Le 1er avril, CBDT avait notifié des formulaires de dépôt de RTI pour l’exercice 2020-2021. Aucun changement important n’a été apporté aux formulaires pour faciliter les contribuables.

