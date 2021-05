Prolongation de la date limite de facturation / de réclamation du programme de LTC Cash des employés du gouvernement central

Programme de soins de longue durée pour les employés du gouvernement central. Image représentative

Le gouvernement central a en outre prolongé la date limite de soumission des factures / demandes de prestations au titre du programme de caisse spéciale LTC. Le gouvernement central avait précédemment déclaré que la soumission des factures / réclamations dans le cadre du régime de soins de longue durée pouvait être acceptée et réglée par les ministères / départements jusqu’au 30 avril 2021. Cependant, en raison de la situation actuelle de Covid-19 dans le pays, la dernière date a été reportée au 31 mai 2021.

«Des demandes ont été reçues dans ce département pour prolonger la date de soumission des factures / réclamations et du règlement au-delà du 30 avril 2021. Compte tenu de la situation existante en raison de la pandémie de Covid-19, il a été décidé que la soumission des factures / réclamations peut être accueillis et réglés par les ministères / départements au plus tard le 31 mai 2021 », a déclaré le Département des dépenses (DoE) dans un mémorandum du Bureau (OM) daté du 7 mai 2021.

“Cependant, il est réitéré que le paiement des achats aurait dû être effectué au plus tard à la date d’échéance, à savoir le 31 mars 2021”, a-t-il ajouté.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.